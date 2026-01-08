VS Arbetsledare/Projektledare till AB Evelko
Sparc Group AB (publ) / Byggjobb / Upplands Väsby Visa alla byggjobb i Upplands Väsby
2026-01-08
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sparc Group AB (publ) i Upplands Väsby
, Vallentuna
, Stockholm
, Uppsala
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär som arbetsledare/projektledare inom VS- och installationsbranschen? Hos AB Evelko får du chansen att leda och utveckla spännande projekt i nära samarbete med erfarna kollegor inom VVS, el och ventilation. Vi söker dig som vill bidra till energieffektiva och hållbara lösningar - tillsammans skapar vi framtidens teknikmiljöer!
Om rollen Du kommer att ansvara över vår VS grupp som främst arbetar med både service, underhåll och installationer i befintliga fastigheter. Du räknar på jobb, skriver offerter, leder och fördelar arbetet inom gruppen samt har det ekonomiska ansvaret för gruppens uppdrag. Du arbetar tätt tillsammans med montörer, underentreprenörer och kunder och säkerställer att projekten följer våra krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi utgår från vårt kontor i Uppsala men verkar i hela Uppland, vilket ger stor variation och möjlighet till utveckling. Vi arbetar både mot företag och privatpersoner.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp VS- och installationsprojekt från start till mål
Planera, leda och fördela serviceuppdrag inom VS
Ansvara för tidplaner, resursfördelning, ekonomi och kundrelationer
Daglig arbetsledning av montörer och resurser på plats
Koordinera underentreprenörer, leverantörer samt egen personal
Se till att arbetsmiljö, kvalitet och miljökrav upprätthålls enligt våra rutiner
Delta i utveckling och förbättring av företagets arbetsprocesser
Kontinuerlig rapportering, dokumentation och teknisk uppföljning
Kundkontakt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbetsledning och/eller projektledning inom VS
Har erfarenhet från Service/Installationsbranschen
Innehar för tjänsten nödvändiga yrkesbevis
Har B-körkort
Är flytande i svenska i tal och skrift
Har god datorvana och erfarenhet av Office paketet.
Meriterande med för branschen relevanta certifikat (tex. Liftkort, Heta Arbeten m.m)
Utdrag ur belastningsregistret kan krävas då vi i flera projekt är SUA-klassade.
Som person är du
Lösningsorienterad, motiverar andra och arbetar målmedvetet mot resultat
Kommunikativ och har lätt att bygga både interna och externa relationer
Van med ansvar och att arbeta både praktiskt och strategiskt
Lika bekväm med att arbeta självständigt som i grupp
Serviceminded
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Varierande och spännande projekt
Kompetenta och hjälpsamma kollegor i en växande organisation
Möjlighet till utbildning och kompetensutveckling
Friskvård
Kollektivavtal
TjänstepensionOm företaget
AB Evelko är inriktade på energikrävande installationer i fastigheter inom el, styr och regler, VVS och ventilation. Bolaget grundades 2014 och omsätter idag ca 85 Msek med ca 45 st medarbetare. Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347) Arbetsplats
Sparc Group AB Kontakt
Annelie Lindblom annelie.lindblom@sparcgroup.se 0704903876 Jobbnummer
9674756