VS Arbetsledare/Projektledare till AB Evelko

Sparc Group AB (publ) / Byggjobb / Upplands Väsby
2026-01-08


Visa alla byggjobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sparc Group AB (publ) i Upplands Väsby, Vallentuna, Stockholm, Uppsala, Enköping eller i hela Sverige

Vill du ta nästa steg i din karriär som arbetsledare/projektledare inom VS- och installationsbranschen? Hos AB Evelko får du chansen att leda och utveckla spännande projekt i nära samarbete med erfarna kollegor inom VVS, el och ventilation. Vi söker dig som vill bidra till energieffektiva och hållbara lösningar - tillsammans skapar vi framtidens teknikmiljöer!
Om rollen Du kommer att ansvara över vår VS grupp som främst arbetar med både service, underhåll och installationer i befintliga fastigheter. Du räknar på jobb, skriver offerter, leder och fördelar arbetet inom gruppen samt har det ekonomiska ansvaret för gruppens uppdrag. Du arbetar tätt tillsammans med montörer, underentreprenörer och kunder och säkerställer att projekten följer våra krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi utgår från vårt kontor i Uppsala men verkar i hela Uppland, vilket ger stor variation och möjlighet till utveckling. Vi arbetar både mot företag och privatpersoner.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp VS- och installationsprojekt från start till mål

Planera, leda och fördela serviceuppdrag inom VS

Ansvara för tidplaner, resursfördelning, ekonomi och kundrelationer

Daglig arbetsledning av montörer och resurser på plats

Koordinera underentreprenörer, leverantörer samt egen personal

Se till att arbetsmiljö, kvalitet och miljökrav upprätthålls enligt våra rutiner

Delta i utveckling och förbättring av företagets arbetsprocesser

Kontinuerlig rapportering, dokumentation och teknisk uppföljning

Kundkontakt

Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbetsledning och/eller projektledning inom VS

Har erfarenhet från Service/Installationsbranschen

Innehar för tjänsten nödvändiga yrkesbevis

Har B-körkort

Är flytande i svenska i tal och skrift

Har god datorvana och erfarenhet av Office paketet.

Meriterande med för branschen relevanta certifikat (tex. Liftkort, Heta Arbeten m.m)
Utdrag ur belastningsregistret kan krävas då vi i flera projekt är SUA-klassade.
Som person är du
Lösningsorienterad, motiverar andra och arbetar målmedvetet mot resultat

Kommunikativ och har lätt att bygga både interna och externa relationer

Van med ansvar och att arbeta både praktiskt och strategiskt

Lika bekväm med att arbeta självständigt som i grupp

Serviceminded

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Varierande och spännande projekt

Kompetenta och hjälpsamma kollegor i en växande organisation

Möjlighet till utbildning och kompetensutveckling

Friskvård

Kollektivavtal

Tjänstepension

Om företaget
AB Evelko är inriktade på energikrävande installationer i fastigheter inom el, styr och regler, VVS och ventilation. Bolaget grundades 2014 och omsätter idag ca 85 Msek med ca 45 st medarbetare. Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sparc Group AB (publ) (org.nr 559320-0347)

Arbetsplats
Sparc Group AB

Kontakt
Annelie Lindblom
annelie.lindblom@sparcgroup.se
0704903876

Jobbnummer
9674756

Prenumerera på jobb från Sparc Group AB (publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sparc Group AB (publ):