VR Snabbtåg söker servicevärdar till Stockholm
VR Sverige AB / Tågjobb / Stockholm Visa alla tågjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VR Sverige AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Tyresö
, Ekerö
, Norrköping
eller i hela Sverige
Om VR Snabbtåg
VR Snabbtåg är ett modernt tågbolag som sedan 2015 trafikerar tågsträckan Stockholm - Göteborg med våra snabbtåg. Sedan starten har vi etablerat oss som den punktligaste tågoperatören på sträckan Stockholm-Göteborg och har nio år i rad placerat oss på första plats i Svenskt Kvalitetsindexs mätning inom kategorin tågbolag och 2024 vann vi för hela kategorin Persontransport. Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Vi är en del av VR Group, ett serviceföretag inom resande, logistik och underhåll som ägs av den finska staten. VR Snabbtåg representerar den svenska delen av fjärrtågstrafiken och vi har kontor i Göteborg och Stockholm, båda ett stenkast från respektive centralstation. Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Vill du, precis som vi, leverera en service som slår rekord, sätter avtryck och flyttar upplevelsen ombord på tåg till nya höjder? Nu söker vi dig som vill bli en del av det fantastiska teamet av Servicevärdar i Stockholm.
I rollen som servicevärd är du dels den som driver försäljningen i vårt café och säkerställer att det alltid är rent och snyggt. Du är även den som ansvarar för säkerheten ombord och servering i första klass. Vad som än händer så är du där för att tillgodose våra kunders behov och ge dem en serviceupplevelse utöver det vanliga.
Vem är du?
Att jobba som servicevärd hos oss kräver, förutom att du älskar service, att du är en flexibel person. Du föredrar att ha ett jobb som är motsatsen till att arbeta på ett kontor 9-17. Arbetstiderna varierar idag mellan ca 05.30- 01.00 och du ska ha möjlighet att ta dig till kontoret under dyngets alla timmar. Du är ett proffs på att hantera olika typer av människor och tycker det är kul när spelreglerna för arbetsdagen ändras oförutsett. Vi tror också att du är självgående, det vill säga att du kan ta egna initiativ inom ditt ansvarsområde. Hos oss jobbar du i team med servicevärdar och lokförare, vilket ställer krav på ett gott samarbete och vilja att skapa schyssta förutsättningar för sina kollegor. Kvalifikationer
Hos oss är alla välkomna! Var du kommer ifrån spelar mindre roll, det viktiga är vart du är på väg. Du behöver dock uppfylla följande kriterier:
• Inneha en slutförd gymnasieexamen eller motsvarande
• Vara minst 20 år gammal (vi säljer alkohol ombord och du kommer att vara serveringsansvarig, vilket kräver minst 20 år enligt svensk alkohollagstiftning)
Vi ser det som meriterande om du sedan tidigare har:
* Mer än två års serviceerfarenhet
Du behöver inte ha jobbat ombord på tåg innan, vi kommer lära dig allt om säkerhet på järnvägen och allt annat som krävs i rollen. Rollen är reglerad av Transportstyrelsen och du kommer att genomgå en hälsoundersökning innan anställning. Läs gärna mer om vad det innebär på Transportstyrelsens hemsida och hör av dig om du har några frågor.
Anställningsvillkor
Vi söker i denna rekrytering dig som vill arbeta heltid hos oss. Vi erbjuder:
• Tillsvidareanställning på heltid, anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Anställningen inleds med en heltidsutbildning på cirka fyra veckor, med planerad kursstart den 2 februari.
Lite mer praktiskt:
• Som servicevärd arbetar du oregelbundna tider och ibland sover du över på annan ort.
• Det är uniformsplikt och vi lovar att uniformen är både snygg och skön.
• Hälsa och välmående är väldigt viktigt då arbetet är fysiskt.
• Vi är en rök-, alkohol- och drogfri arbetsplats där slumpmässiga kontroller förekommer.
Övrigt
Vi välkomnar alla in i VR-gänget, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Det är alla medarbetares unika personligheter som gör att vi kan erbjuda våra resenärer en unik serviceupplevelse - varje dag.
Hos oss ingår du i en miljö med hög och positiv förändringstakt där du är med och bidrar till VR Snabbtågs fortsatta resa. Vi erbjuder dig variation i arbetsinnehållet och goda möjligheter att, genom egna initiativ, påverka din personliga utveckling och framtid inom företaget. Du ingår i ett team med kompetenta och trevliga kollegor. Förutom härliga kollegor så får du en schysst lön med bra villkor. Du får tjänstepension, semester, friskvårdsbidrag, rabatt på resor m.m. En riktigt bra grej är att vi erbjuder alla anställda två extra lediga dagar om året när de väljer tåget framför flyget på längre resor.
Vi är nyfikna på dig, så skicka in din ansökan så snart som möjligt via länken. Vi använder oss inte av personliga brev i vår process. Istället vill vi att du bifogar ditt CV och svarar på våra urvalsfrågor. Frågorna hjälper oss att förstå vem du är på ett rättvist sätt.
Kommande steg i processen är att genomföra urvalstester, därefter gruppintervju, bakgrundskontroll, hälsoundersökning och referenstagning.
Vid eventuella frågor vänligen kontakta snabbtag.jobb@vrresa.se
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som brinner för att leverera säkra, punktliga och pålitliga resor i världsklass.
Välkommen ombord på en trevligare resa! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Jobbnummer
9536184