VR Snabbtåg söker Product Manager
2025-12-15
Om VR Snabbtåg
VR Snabbtåg är ett modernt tågbolag som sedan 2015 trafikerar tågsträckan Stockholm - Göteborg med våra snabbtåg. Sedan starten har vi etablerat oss som den punktligaste tågoperatören på sträckan Stockholm-Göteborg och har, sedan 2016 placerat oss på första plats i Svenskt Kvalitetsindexs mätning inom kategorin tågbolag och 2024 vann vi för hela kategorin Persontransport.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Vi är en del av VR Group, ett serviceföretag inom resande, logistik och underhåll som ägs av den finska staten. VR Snabbtåg representerar den svenska delen av fjärrtågstrafiken och vi har kontor i Göteborg och Stockholm, båda ett stenkast från respektive centralstation.
Om rollen:
VR Snabbtåg söker en kundfokuserad och affärsinriktad Product Manager, en roll som innebär en möjlighet att påverka många olika aspekter av kundernas upplevelse av oss, dvs allt från vårt erbjudande av mat och dryck och biljettyper till vårt lojalitetsprogram. Ditt ansvar är att identifiera och utveckla innovativa lösningar baserat på kundernas behov med syfte att öka kundnöjdheten och förbättra kundupplevelsen. Förutom ett stort fokus på kunderna, så har du också en aktiv dialog med ombordpersonal och instruktörer för att säkerställa att idéer fungerar i praktiken och att de blir verklighet.
Du kommer kliva in i ett litet tight team där vi jobbar tätt tillsammans för att gemensamt förbättra kundernas upplevelse och uppfattning av oss i alla perspektiv. Till vår hjälp har vi stort stöd i form av kollegorna inom VR Fjärrtrafik i Finland, där det finns ett tätt samarbete inom många olika områden, så som exempelvis kundinsikt och CX.
Vi letar efter en person, som har en god förmåga att driva förändring genom samarbete både internt och externt. Hos oss blir du en nyckelperson i ett nätverk av kollegor och partners som tillsammans formar resandet för tusentals människor.
Vi söker dig som
• Trivs med att samarbeta och bygga relationer - du ser styrkan i teamarbete.
• Har ett kommersiellt driv och analytisk förmåga att omsätta kundinsikter till affärsmöjligheter.
• Är kommunikativ, lyhörd och gillar att skapa engagemang kring gemensamma mål.
• Har minst 3-5 års erfarenhet av affärsutveckling, produktutveckling eller produktledning.
• En akademisk utbildning inriktad på ekonomi, marknadsföring eller produktutveckling.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ort: Stockholm
Övrigt
Vi välkomnar alla in i VR-gänget, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Det är alla medarbetares unika personligheter som gör att vi kan erbjuda våra resenärer en unik serviceupplevelse - varje dag.
Hos oss ingår du i en miljö med hög och positiv förändringstakt där du är med och bidrar till VR Snabbtågs fortsatta resa. Vi erbjuder dig variation i arbetsinnehållet och goda möjligheter att, genom egna initiativ, påverka din personliga utveckling och framtid inom företaget. Du ingår i ett team med kompetenta och trevliga kollegor. Förutom härliga kollegor får du en schysst lön med bra villkor. Du får tjänstepension, semester, friskvårdsbidrag, rabatt på resor med mera. En riktigt bra grej är att vi erbjuder alla anställda två extra lediga dagar om året när de väljer tåget framför flyget på längre resor.
Vi är nyfikna på dig, så skicka in din ansökan så snart som möjligt via länken. Vi använder oss inte av personliga brev i vår process. Istället vill vi att du bifogar ditt CV och svarar på våra urvalsfrågor. Frågorna hjälper oss att förstå vem du är på ett rättvist sätt. Kommande steg i processen är att genomföra våra obligatoriska urvalstester, därefter intervjuer, bakgrundskontroll och referenstagning.
Vid eventuella frågor vänligen kontakta snabbtag.jobb@vrresa.se
