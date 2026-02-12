VR Pågatåg söker HR Business Partner
VR Sverige AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-02-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VR Sverige AB i Malmö
, Helsingborg
, Ystad
, Kristianstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Om VR Sverige:
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på det nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Om jobbet:
VR Pågatågen är ett av VR:s större affärsområden med en tågtrafik som knyter ihop
Skåne med Blekinge och Halland. Verksamheten är personalintensiv med verksamhet
som pågår dygnet runt. Arbetet innebär att agera rådgivare och ge stöd för chefer i
samtliga HR processer som syftar till att nå bolagets strategiska mål. VR värderar våra fackliga relationer och arbetet innebär att du deltar samt driver olika fackliga
förhandlingar. VR är i en förändringsresa där vi fortsätter att bygga på vår kultur där du
kommer att vara en naturlig del i det fortsatta arbetet.
Dina egenskaper:
För att lyckas i rollen ser vi att du har en förmåga att snabbt bygga relationer med din omgivning och skapa förtroende i vardagen. Du har lätt för att prioritera och arbetar på ett sätt som gör att din tid resulterar i maximal affärsnytta.
Du är en teamspelare som gillar att arbeta brett med HR-frågor, och du trivs med att ta dig an både stora och små uppgifter för att nå gemensamma mål. Du har tidigare arbetat i personalintensiva branscher inom olika avtalsområden, vilket gör att du känner dig trygg i komplexa miljöer där tempot är högt och verksamheten rör sig snabbt.
I vårt HR-team jobbar vi nära varandra och löser utmaningar tillsammans. Därför söker vi en kollega som trivs i ett samspel där man stöttar, delar erfarenheter och bygger vidare på varandras styrkor. För oss handlar det om att bidra till ett klimat med energi, omtanke och prestigelöshet, där vi tillsammans skapar arbetsvardag som fungerar, även när förutsättningarna förändras.
Kvalifikationer:
• Minst 5 års erfarenhet av brett HR-arbete, gärna i rollen som HR Business Partner, HR-generalist eller motsvarande.
• Goda kunskaper inom arbetsrätt
• Erfarenhet av omställningsarbete
• Förmågan att se helhetsperspektiv
• Erfarenhet av rådgivning i rehabiliteringsarbete
• Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.
Placering:
Placeringsorten är Malmö och du kommer att arbeta på VR:s kontor på Stormgatan 6
som ligger i nära anslutning till Malmö C. Du förväntas dock resa inom trafikområdet
Vill du bli en del av VR?
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara med och göra skillnad i vår verksamhet, skicka in ditt CV och ditt personliga brev via länken nedan. Vi hanterar endast ansökningar genom hemsidan. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna rekrytering tillämpar vi personlighets- och färdighetstester samt bakgrundskontroller.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Jobbnummer
9738464