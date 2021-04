VP Strategisk Ekonom - KimoDent Tandtekniskt Lab AB - Ekonomichefsjobb i Arvika

KimoDent Tandtekniskt Lab AB / Ekonomichefsjobb / Arvika2021-04-12VP Strategisk EkonomÄr du en driven, självgående och prestigelös Strategisk ekonom, med ett intresse för internationell expandering? Är du en kommunikativ teamplayer? Är du en duktig finansrådgivare som både kan utmana och komma med lösningar? Då kan detta vara tjänsten du väntat på.KimoDent Tandtekniskt Lab AB är ett svenskt lab med nordiskt privat ägande som grundades 1990. KimoDent Tandtekniskt Lab AB kommer att utöka sina unika tjänster till GCC länder - Gulfstaternas samarbetsråd- i slutet av 2021.Bolaget drivs med en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, ansvarstagande och handlingskraft.Ledarskap | Strategi | AnalysKimoDent befinner sig i en mycket snabb och spännande expansion med flera nya marknader och många nya strukturer. Ett led i detta arbete är att tillsätta en ny VP Strategisk Ekonom. Vi söker en duktig ledare som kan resa när det behövs, brinner för sitt arbete, är strukturerad, noggrann och nyfiken på detaljerna. Rätt kandidat har affärssinne och vill vara mycket delaktig i hur vi utvecklar vår verksamhet framåt i länder inom GCC.VP Strategisk Ekonom ska leda vår finansavdelning som på många sätt är navet i de strategiska och operationella delarna av verksamheten. Leda, fördela och ansvara för arbetet på ekonomiavdelningenLansera nya marknaderAnsvara för all finansiell rapportering samt för budgetprocess och bokslut enligt landets reglerArbeta nära VDTa en aktiv roll i ledningsgruppsarbetet2021-04-12Du har relevant akademisk examen med minst tio års erfarenhet av kvalificerat arbete och ledarerfarenheter. Rätt kandidat för tjänsten är idag CFO, Senior Controller, ekonomidirektör eller liknande med ledaransvar och med erfarenhet från finansbranschen. Du har en förmåga att hantera regler för flera GCC och MENA länder och har intresse för detaljer likväl som rätt strategisk höjd.Meriterande, du kan svenska, engelska och arabiska och har CPA, CMA och CIA. Viktigt att du tidigare har arbetat med ekonomi och finansiering inom multinationella företag tex Big Four firms. Du är nu redo för att ta nästa steg i din karriär och anta rollen som VP Strategisk Ekonom i ett expansivt bolag.Som person är du trygg och stabil, har integritet och en välutvecklad kommunikativ förmåga. Du har en hög professionalitet men är samtidigt en jordnära person vilket gör att du kommer att passa bra in i vår företagskultur. För att trivas i rollen är du prestigelös och har lätt för att samarbeta med olika människor.#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-05-12KimoDent Tandtekniskt Lab ABVästra Torggatan 1 B67121 Arvika5683861