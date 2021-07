VoV ingenjör Luftvärn T&E Led - Försvarets Materielverk - Elektronikjobb i Enköping

Försvarets Materielverk / Elektronikjobb / Enköping2021-07-08På FMV utvecklar vi och levererar teknik, utrustning och tjänster som Försvarsmakten behöver för att försvara Sverige idag och imorgon. Nu kan du bli en del av oss och vara med och utveckla framtidens försvar.FMV vision är "Rätt materiel för ett starkare försvar". FMV verksamhetsidén är att "Effektivt leverera försvarsmateriel och tjänster för det svenska försvarets behov - i fred, kris och krig". FMV målbild 2025 är att FMV är efterfrågat av Försvarsmakten för vår professionalitet och vår förmåga att leverera, FMV kännetecknas av framåtanda och effektivitet, FMV har engagerade och stolta medarbetare, FMV har en kombination av kvalificerade kompetenser som gör oss framgångsrika, FMV är en attraktiv arbetsplats.FMV Test och Evaluering (FMV T&E) ansvarar för Verifiering och Validering (VoV) inom FMV. Den kvalitetssäkrande funktionen ska genom saklig, opartisk och faktabaserad verifiering och validering kontrollera om de krav som ställs på den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten (FM) uppfylls.T&E Ledningssystem (T&E Led) mål är att svara på hur väl de tekniska ledningsstödsystemen lever upp till ställda It-säkerhetskrav samt försvarsmaktens kravställda förmågor inom mark-, sjö-, och luftstridskrafterna.Vad erbjuder vi dig?Befattningen är riktad till att vara provledare för uppdrag inom Telekrig Mark-området men kan innebära stöd till T&E Led 's övriga verksamhet.Du ingå i en projektgrupp bestående av representanter från exempelvis FMV,FM, FOI och konsulter. Du får stöd av andra för att lära dig vår metod.2021-07-08I befattningen ingår i huvudsak att planera och koordinera provverksamhet avseende aktiviteter, kvalitet och tidsplan. Det gäller även prov med internationella deltagare. Du leder och följer upp provverksamhet vid genomförandet. Efter genomfört prov leder eller deltar du vid rapportering enligt FMV Handbok VoV. Samverkan sker kontinuerligt med Försvarsmakten, FOI och konsulter. Du planerar och genomför möten vilket innebär att skapa och hålla presentationer. Ibland kvalitetssäkrar du krav enligt fastställd modell. Du deltar aktivt i avdelningens verksamhetsutveckling.Vi söker dig somHar utbildning inom området telekrig och god kunskap om arméns EW-system mot kommunikation, kunskaper inom området Radio(vågutbredning, antennlära och radioteknik). Det är meriterande med utbildning på BMS (KomNod, RA570). Det är också meriterande om du har genomfört tjänstgöring inom Telekrig Mark i FM samt är gymnasieingenjör, högskoleingenjör, systemvetare eller motsvarande. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift, eftersom delar av verksamheten innebär internationella kontakter.Det är även meriterande om du har kunskap om försvarsmaktens ledning av markförband och kunskap om hantering av sekretessklassad information.Du behöver erfarenhet av att arbeta med FM burna kommunikationssystem, både praktiskt och tekniskt. Du behöver också erfarenhet av att planera och genomföra utbildning och koordinera verksamhet, exempelvis planera övning eller annan större verksamhet. Det är dessutom meriterande om du har erfarenhet av att delta vid praktiska prov av teknisk utrustning, att arbeta med systemutveckling samt planera och genomföra uppgifter under projektlika former utan ekonomiskt ansvar.För att lyckas med din uppgift behöver du vara strukturerad, initiativtagande och ha gott omdöme. Du har god samarbetsförmåga samt integritet och specialistkunskaper som beskrivits ovan.Du har B-körkort, gärna 96(utökat)eller BE. Du ska kunna genomföra ett antal resor, 6-8 veckor per år, såväl inom Sverige som utomlands.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du söker fastän du inte uppfyller alla våra önskemål.Arbetsort är Enköping men verksamheten bedrivs ibland på FM övningsområden i fältmiljö. Ett antal möten genomförs på annan ort, i huvudsak Stockholm.Vill du vara med och utveckla framtidens försvar?Du söker tjänsten via FMV:s hemsida under Lediga jobb genom att skicka in din ansökan med CV och personligt brev.Våra fackliga företrädare är SEKO Peter Andersson, SACO Stefan Hållander, OFR/O Michael Krüger och OFR/S Ove Hellgren.Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).Vid frågor ber vi dig kontakta Ulrika Lindblom på telefon 073-388 65 92.Sista ansökningsdag är 2021-08-29.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-29Försvarets Materielverk5853339