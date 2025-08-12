Volvosteget 2025-2026 Borås
2025-08-12
Vad är Volvosteget?
Volvosteget är Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning som kombinerar jobb, praktik och teori. Här får du lära dig från grunden, jobba praktiskt och vara en del av ett stort företag som bygger framtidens fordon. Samtidigt får du lön, ledighet och stöd längs vägen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av industrin för att kunna söka. Det spelar heller ingen roll vilken inriktning du har gått, bara du har en examen från gymnasiet. På Volvos fabriker runt om i Sverige tillverkar vi världsledande lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivlinor. För att säkra framtidens kompetens utbildar Volvokoncernen unga mellan 18 och 23 år som vill satsa på en karriär inom industrin.
Hej du!
Är du 18-23 år och nyfiken på en framtid inom en spännande bransch? Då kan Volvosteget vara något för dig!
Vad erbjuder Volvosteget?
* Jobb och utbildning i ett år.
* Visstidsanställning från 2025-11-03 till 2026-11-02.
* Lön på 21 765 kr i månaden (23 289 kr från januari 2026).
* 35 veckor praktik inom produktion varvat med 12 veckor teori.
* Certifikat som intygar din kompetens och erfarenhet av industrin.
* 3000 kr i friskvårdsbidrag.
* Fem veckors betald ledighet, förlagd under jul och sommar. Vem kan söka?
* Du är mellan 18 - 23 år (född mellan 2002-01-01 - 2007-11-03).
* Du har en avslutad gymnasieutbildning med ett slutbetyg från treårigt gymnasieprogram. Du har betyg E eller högre i Matematik 1, Svenska 1/SAS 1 och Engelska 5.
* Du är arbetssökande på heltid eller deltid och inskriven på arbetsförmedlingen. Är du inte det idag? Inga problem. Gå till www.arbetsformedlingen.se
och skriv in dig eller kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 0771-416 416.
* Du trivs i en miljö där det händer saker, vill utveckla dig själv och tycker det är kul att lösa problem.
Volvo Bussar i Borås
På Volvo Bussar i Borås bygger vi busschassier (bussens underrede) i två monteringsflöden. Vi packar även chassin som sedan skeppas till olika delar av världen. Som Volvostegare kommer du att få praktisera i vår montering och du kommer att få prova på de flesta arbetsstationerna under året du är anställd hos oss.
Vi har en ren och fin fabrik med bra ergonomiska förutsättningar. Vår anläggning ligger i Viared utanför Borås och här arbetar vi mellan kl. 06.42-15.48. Om du inte har tillgång till egen bil kan det vara idé att undersöka andra lösningar.
Vi utvecklar oss själva, vårt arbetslag och våra arbetsuppgifter. Vidare jobbar vi med ständiga förbättringar som utvecklar våra processer.
Så här söker du.
Skapa ett konto genom att klicka på länken nedan (om du inte redan har ett sedan tidigare), bra då man ibland behöver komplettera eller gå tillbaka till sin ansökan. Du hittar hit genom att klicka här: My Profile
Det går bra att ladda upp PDFer eller fota de dokument du ska bifoga. När du går igenom ansökan står det precis vilka dokument du ska ladda upp.
För att ansöka och gå vidare i rekryteringen följer du stegen nedan:
* Klicka på ansök i denna annons
* Skapa ett konto eller logga in på ditt nuvarande konto
* Bifoga ditt CV och personliga brev
* Bifoga dina slutbetyg från gymnasiet
* Bifoga intyg om inskrivning på Arbetsförmedlingen (daterat i år)
Tänk på att ansökan ska vara komplett för att du ska gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Missa inget!
Nyfiken?
Gå in på www.volvosteget.se
och läs mer om utbildningen. Har du frågor får du gärna också kontakta oss på info@volvosteget.se
.
Kontaktuppgifter
Om du har tekniska frågor vid till exempel inloggningsproblem eller uppladdning av dokument, kontakta supporten på e-mail (skriv på engelska): support.recruitment.gku@volvo.com
.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
