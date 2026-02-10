Volontär - Dreamcamp, Rädda Barnen
2026-02-10
Som volontär inom Dreamcamp får du möjlighet att vara med och skapa meningsfulla, trygga och inspirerande sammanhang för barn. Dreamcamp är en del av Rädda Barnens arbete för att stärka barn och ungas rättigheter, delaktighet och framtidstro. Uppdraget passar dig som vill engagera dig praktiskt och relationsnära i barnverksamhet under året.
Dreamcamp är en verksamhet som syftar till att stärka barns framtidstro och ge dem mod att drömma. Genom återkommande aktiviteter under året får barn utforska sina intressen, möta olika yrken och studievägar samt delta i studiebesök och workshops. Verksamheten riktar sig särskilt till barn i socioekonomiskt utsatta områden och utgår från barns rätt till likvärdiga möjligheter, delaktighet och inspiration inför framtiden.
Uppdraget omfattar planering och genomförande av aktiviteter under vår, sommar och höst. Tidsåtgången varierar beroende på period och aktivitet och det är vanligtvis mer att göra under sommaren. Uppskattningsvis handlar det om 1-4 h i veckan (mer under sommaren).
I uppdraget ingår bland annat:
Planera och genomföra aktiviteter för barn inom Dreamcamp (vår, sommar och höst).
Inspirera och möta barn genom tydlig, varm och inkluderande kommunikation.
Bidra till trygga sammanhang där barn känner sig sedda och delaktiga.
Dokumentera aktiviteter och samarbeten genom texter, bilder och kortare rapporter.
Samverka med andra volontärer, Rädda Barnens medarbetare och eventuella samarbetspartners.
OBS! Uppdraget är ideellt och varken ersättning eller arvode utgår.
Kvalifikationer och egenskaper
För att trivas i uppdraget ser vi att du:
Har god kommunikationsförmåga i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation efter målgrupp (barn, föräldrar, volontärer, samarbetspartners).
Är social, trygg i mötet med andra och vågar ta initiativ.
Är strukturerad och kan uttrycka dig tydligt, kort och engagerande.
Meriterande
Erfarenhet från skola, fritidsverksamhet eller annan barnverksamhet.
Erfarenhet av att bygga och vårda relationer.
Möjlighet att delta på sommarkollo (cirka två veckor under juni/juli).
Språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Om Rädda Barnen
Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation och har funnits vid barnens sida i över hundra år. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barns rättigheter ska bli verklighet - i Sverige och runt om i världen. Genom både akuta och långsiktiga insatser skapar vi bättre förutsättningar för barn och unga. När barn blir trygga blir världen trygg.
Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom bemanning och rekrytering med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans och försäkring. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örnsköldsvik.
Amendo är en del av Amendo Group som har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001. I koncernen ingår även Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech.
Frågor och kontakt I denna rekrytering samarbetar Rädda Barnen med Amendo. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emelie Nordblad, Talent Recruitment and Business Manager på emelie.nordblad@amendo.se
Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, (2026-03-06), är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt.
