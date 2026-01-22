Vöfab söker systemadministratör för ett tidsbegränsat uppdrag
Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
Vöfab äger och förvaltar lokaler som skolor, förskolor, kontor, slott, och kultur- och idrottsarenor i Växjö kommun. Vi äger fastigheter i varierande ålder och standard och har under de senaste tio åren utvecklats från att vara en fastighetsförvaltare till att också bli en byggherre. Genom våra kunniga och engagerade medarbetare skapar vi miljöer för människor att växa i genom livet.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Vi söker en noggrann och serviceinriktad systemadministratör som vill bli en del av vårt team. Vi befinner oss just nu mitt i en förflyttning av data till ett nytt fastighetssystem och har behov av extra stöd under en period om cirka 4-6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning beroende på hur arbetet fortlöper.
Uppdraget innebär främst arbete med datahantering och kvalitetssäkring. Arbetet kan med fördel kombineras med studier.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en roll där struktur, noggrannhet och ansvarstagande står i centrum. Du har lätt för att sätta dig in i olika system och arbetsprocesser, och bidrar med både ordning och effektivitet i det dagliga arbetet. För att lyckas i rollen ser vi att du har följande kvalifikationer:
* God datavana och erfarenhet av att arbeta i olika IT-system.
* Stark administrativ förmåga och ordningssinne.
* Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för uppgifter.
Erfarenhet från fastighetsbranschen samt förmåga att läsa ritningar, exempelvis bygg-eller fastighetsritningar, är meriterande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB
(org.nr 556087-6038), https://www.vofab.se/ Arbetsplats
VöFAB Kontakt
Enhetschef Förvaltningsadministration
Marita Merborn Marita.Merborn@vofab.se Jobbnummer
9697953