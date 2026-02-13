Viverk växlar upp och söker Mekanikkonstruktör
Eterni Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Växjö Visa alla maskiningenjörsjobb i Växjö
2026-02-13
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Ett familjärt och framåtriktat bolag som passar dig som vill arbeta brett inom mekanisk konstruktion, i nära anslutning till produktion.
VIVERK I VISLANDA VÄXLAR UPP OCH SÖKER MEKANIKKONSTRUKTÖR
Vill du vara med och forma framtidens tvätteknik?
Utvecklingsteamet fortsätter att växa och vi söker nu en konstruktör med fördjupad kompetens inom mekanik. Hos oss arbetar du med den senaste tekniken och är med och utvecklar avancerade, kundanpassade tvättmaskiner och automationslösningar med tydligt hållbarhetsfokus. Vi strävar alltid efter att ligga i teknisk framkant, både i funktion, prestanda och smarta lösningar.
På Viverk utvecklar och tillverkar vi innovativa industritvättar med hög komplexitet och stor flexibilitet. Vi verkar inom industri- och fordonssektorn och samarbetar nära med tillhörande underleverantörer. Vill du veta mer om vilka vi är och hur våra maskiner fungerar? Besök viverk.se eller ta del av vår film som visar våra automatiserade lösningar i praktiken Viverk 6x VFT+VVU - en automatiserad industritvättmaskin med många möjligheter och stor flexibilitet (youtube.com)
Som konstruktör hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du:
Arbetar nära både kollegor och externa partners
Har stort inflytande över både tekniska lösningar och arbetssätt
Bidrar med idéer som kan bli nästa unika kundlösning
Du får kombinera djup teknisk kompetens inom mekanik med samarbete över flera tekniska discipliner, i en miljö där engagemang och utveckling uppmuntras.
Känner du igen dig och vill bli en del av vår resa? Då ser vi fram emot att höra från dig.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du i team, med goda förutsättningar att fokusera på det du gör bäst: konstruktion, nyutveckling och innovation. Rollen är bred och varierad, och du kommer framför allt att arbeta med att:
Ta fram tekniska underlag för kundunika, högteknologiska industritvättmaskiner med tydlig kvalitet och kundnytta
Driva den tekniska delen av projekten i nära samarbete med kommersiell projektledare
Ta fram, uppdatera och förvalta tekniska krav samt tillhörande dokumentation
Skapa layouter för maskinkonfigurationer och kompletta ritningsunderlag till produktionen
Konstruera och kundanpassa komponenter till både nya och befintliga produkter
Aktivt delta i utvecklingen av innovationer och bidra med kreativa idéer för framtida lösningar
Hos Viverk är varje lösning unik, nästa projekt innebär alltid en ny kundanpassad, hållbar och effektiv lösning. Vi arbetar utan standardprodukter, men med ett standardiserat sätt att tänka. Det ger oss frihet att kombinera beprövade funktioner på nya sätt och skapa lösningar som verkligen gör skillnad för våra kunder.
På Viverk arbetar vi modernt och strukturerat, med tydliga arbetssätt och en stark samverkan i projekten, både inom teamen och mellan avdelningar. Vi har högt i tak, korta beslutsvägar och ett nära samarbete, både internt och tillsammans med våra kunder och leverantörer. Här blir du en del av ett starkt och kompetent utvecklingsteam med bas i Vislanda.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
För att trivas och lyckas i rollen har du en eftergymnasial utbildning inom mekanik eller produktutveckling samt helst något eller ett par års erfarenhet av mekanisk konstruktion eller maskinkonstruktion.
Du har ett genuint teknikintresse och en god förståelse för hur olika discipliner samverkar i en komplett konstruktionslösning, exempelvis mekanik, el, statik, elektronik och pneumatik. Du är en teknisk "allrounder" med tydlig tyngd inom mekanik.
Vi ser gärna att du:
Är van att arbeta i projektform och trivs med korta beslutsvägar
Förespråkar en verksamhets- och produktionsnära ingenjörsroll
Snabbt sätter dig in i nya tekniska frågeställningar
Är nyfiken, driven och motiveras av ständig kompetensutveckling
Tekniska verktyg & språk
Erfarenhet av Inventor och Vault (PDM) är meriterande
Goda kunskaper i Excel
Flytande svenska i tal och skrift, engelska är ett plus
B-körkort är önskvärt då resor kan förekomma i tjänsten
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en direktrekrytering till Viverk AB i Vislanda.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Viverk AB Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9742873