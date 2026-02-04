Vivab söker Elingenjör
Capus AB / Elektronikjobb / Falkenberg Visa alla elektronikjobb i Falkenberg
2026-02-04
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capus AB i Falkenberg
, Ängelholm
, Höganäs
, Borås
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra med din ingenjörskompetens i samhällskritisk infrastruktur, för att förse Varbergs och Falkenbergs kommuner med rent vatten? Vill du arbeta med något som gör skillnad på riktigt? Då har vi jobbet för dig! Vivab står inför stora utmaningar med investeringar och anläggningsförvaltning. Vi söker nu en Elingenjör till Elsäkerhet och dokumentation, en nybildad grupp inom underhållsenheten.
Underhållsenheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas där fokus flyttas från akuta insatser till ett mer planerat och förebyggande arbetssätt. Vår vision är att skapa en robust och tillförlitlig driftmiljö genom systematiskt underhåll, datadrivna beslut och ett nära samarbete med verksamheten. Som en del av vårt team får du vara med på resan mot en mer hållbar och effektiv förvaltning av våra tillgångar - där vi tillsammans bygger framtidens underhåll.
Vårt erbjudande
Som Elingenjör hos oss har du en nyckelroll i att skapa struktur och förvaltning av eldokumentationen i bolaget, sätta standarder för våra arbetsprocesser och elstandarder. Du skapar även instruktioner för underhållsarbeten inom el. Rollen omfattar dessutom att vara delaktig i anläggningsprojekt där du bevakar och följer upp efterlevnad kring kravställning rörande anläggningsinformation. Du samarbetar både med projektgruppen internt och med leverantörer, samt tar slutligen emot anläggningsinformation för förvaltning. Verksamhetens anläggningar består av återvinningscentraler, spill- och dricksvattenanläggningar med allt från lågspänning till högspänning.
Vem är du?
Vi söker dig som har både rätt kompetens och rätt inställning för att ta dig an rollen som Elingenjör hos oss. För att lyckas i rollen tror vi att du känner ansvar för ditt arbete, tar egna initiativ och arbetar strukturerat både enskilt och i grupp med kvalitet i fokus. Du trivs med att bygga och upprätthålla goda relationer både internt och externt samt har en tydlig och serviceinriktad kommunikation.
Eftersom tjänsten består mycket av teknisk dokumentation och kommunikation är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker en lösningsorienterad, målmedveten och samarbetsinriktad person.
Du som söker behöver ha:
• Eftergymnasial- eller högskoleingenjörsutbildning el-, automationsteknik eller liknande
• Är van att arbeta efter standarder och att ta fram detsamma
• Bekväm att jobba i CAD-miljö
• B-körkort
Vidare är det meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet från processindustri, - el, automation
• Kunskap inom AMA EL
• Erfarenhet av skapande av teknisk dokumentation
• Erfarenhet av att granska ritningar och tekniska beskrivningarPubliceringsdatum2026-02-04Övrig information
Placeringsort: Varberg eller Falkenberg, fastställs i samråd med slutkandidat i samband med anställning.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver godkänd säkerhetsprövning, vilket bland annat inkluderar registerkontroll och säkerhetsintervju.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka digitalt via länken. Kontakta i stället kontaktperson enligt annonsen, så får du hjälp med en säker ansökningsprocess.
Om Vivab
Vi på Vivab jobbar helhjärtat för en hållbar framtid med rent och gott dricksvatten, friska vattendrag och minskat avfall. Vivab är ett kommunalt bolag och en viktig aktör inom grön samhällsutveckling på västkustens mittpunkt. Vi vill förändra hur vi bygger våra samhällen och tar hand om våra resurser. Vi gör det genom att erbjuda hållbara vatten- och avfallstjänster och inspirera dig till en hållbar konsumtion. Tillsammans kan vi göra det möjligt!
Vi ser fram emot din ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 1 mars.
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Johanna Wållgren på 072-660 18 68 eller johanna.wallgren@capus.se
Du lämnar din ansökan via ansökningsformuläret på capus.se
Skicka in din ansökan och bli en del av vår resa mot en miljösmart vardag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capus AB
(org.nr 556659-7828), https://vivab.se/ Arbetsplats
Vivab (Vatten & Miljö i Väst AB) Kontakt
Johanna Wållgren johanna.wallgren@capus.se Jobbnummer
9723998