Vitvarumontör till Malmöregionen
Kommer & Installerar Sverige AB / Budjobb / Malmö Visa alla budjobb i Malmö
2025-08-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kommer & Installerar Sverige AB i Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
Kommer & Installerar Sverige AB har varit verksamma i snart 15 år och är specialister på leverans och installation av vitvaror samt TV-apparater. Vi samarbetar med flera stora butikskedjor, bostadsrättsföreningar och företag och har byggt upp ett starkt rykte som en pålitlig leverantör med fokus på kvalitet och service. Vi erbjuder trygga anställningar och är anslutna till kollektivavtal.Om tjänsten
Som vitvarumontör hos oss blir du en viktig nyckelspelare i teamet. Arbetet är omväxlande och innebär både leveranser, installationer och kundkontakt. Du utgår från Malmöregionen och arbetar självständigt i området.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Leverera och installera vitvaror, TV-apparater och annan hemelektronik hos kunder.
Daglig kontakt med både privatpersoner och företagskunder.
Utföra arbetet noggrant, säkert och med hög servicegrad.
Vad vi erbjuder
Internutbildning där du följer en erfaren montör och lär dig jobbet från grunden.
En självständig och varierande arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Möjlighet att utvecklas i en expansiv bransch.
Tryggheten i att arbeta för ett företag med kollektivavtal och snart 15 års erfarenhet i branschen.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Positiv, händig och noggrann.
I god fysisk form (arbetet kan vara fysiskt krävande).
Serviceminded och van vid kundkontakt.
Självständig, flexibel och ansvarsfull.Kvalifikationer
Minst B-körkort.
Svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av vitvarumontage eller liknande yrken (fastighetstekniker, installatör, mekaniker, snickare).
Grundläggande elkunskaper.
Vana vid installation av TV, hemmabio eller annan elektronik.Så ansöker du
Är du intresserad? Skicka din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande.
Varmt välkommen till Kommer & Installerar Sverige AB - där kvalitet, service och yrkesstolthet står i fokus.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: info@kommer-installerar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vitvarutekniker/Montör HBG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommer & Installerar Sverige AB
(org.nr 556973-2166), https://kommer-installerar.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utgår Jobbnummer
9472461