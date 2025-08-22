Vitvarumontör till Helsingborgsregionen
Kommer & Installerar Sverige AB / Budjobb / Helsingborg Visa alla budjobb i Helsingborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
Kommer & Installerar Sverige AB har varit verksamma i snart 15 år och är specialister på leverans och installation av vitvaror samt TV-apparater. Vi samarbetar med flera stora butikskedjor, bostadsrättsföreningar och företag och har byggt upp ett starkt rykte som en pålitlig leverantör med fokus på kvalitet och service. Vi erbjuder trygga anställningar och är anslutna till kollektivavtal.
Företaget har verksamhet i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Växjö och Kalmar, vilket gör oss till en stabil aktör i södra Sverige.Om tjänsten
Som vitvarumontör hos oss blir du en viktig nyckelspelare i teamet. Arbetet är omväxlande och innebär både leveranser, installationer och kundkontakt. Du utgår från Helsingborgsregionen och arbetar självständigt i området.Dina arbetsuppgifter
Leverera och installera vitvaror, TV-apparater och annan hemelektronik.
Daglig kontakt med privatpersoner och företagskunder.
Utföra arbetet noggrant, säkert och med hög servicegrad.
Vad vi erbjuder
Internutbildning tillsammans med en erfaren montör.
En varierande och självständig arbetsdag.
Möjlighet att utvecklas i en expansiv bransch.
Tryggheten i att arbeta för ett företag med kollektivavtal och snart 15 års erfarenhet.Kvalifikationer
B-körkort.
Svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av vitvarumontage eller liknande yrken.
Grundläggande elkunskaper.
Vana vid installation av TV eller annan elektronik.Så ansöker du
Är du intresserad? Skicka din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande.
Varmt välkommen till Kommer & Installerar Sverige AB - där kvalitet, service och yrkesstolthet står i fokus.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
