Vitvaruinstallatör till Servly Stockholm Norr AB
Ps Partner AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ps Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Servly Stockholm Norr AB är en del av ServlyGroup och arbetar med installation och reparation av alla typer av vitvaror, både i privata hushåll och i gemensamma tvättstugor. Företaget utför även service och underhåll av storköksutrustning och annan professionell utrustning. Kunderna finns främst inom fastighetssektorn, hos kommunala bolag, byggföretag och skolor, vilket gör arbetet både varierat och utvecklande.
Hos Servly Stockholm Norr erbjuds ett spännande jobb med stor frihet under ansvar i ett familjärt bolag med högt tempo och entreprenörsanda. Som en del av ServlyGroup finns dessutom mycket goda möjligheter till utveckling och karriär inom koncernen.
Företagets ledord, personlig service och hög kvalitet, genomsyrar allt de gör.
Om rollen: Ditt primära arbete kommer bestå av att installera vitvaror hos våra kunders hyresgäster och även privatkunder. Vi söker även dig som klarar av att installera större industrimaskiner så som gemensamma tvättstugor.
Du kommer ha ett tätt samarbete med kontoret och lagret som ligger centralt beläget i Kista där du också kommer utgå ifrån. Därför är dina kommunikationsförutsättningar och samarbetskunskaper otroligt viktiga för denna tjänst
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av vitvaror och installationer av olika varumärken och produktgrupper
Positiv utstrålning
Uppskattar kundmötet
Teknisk kunnig och händig
Drivs av att göra ett bra kundmöte och uppdrag varje dag
Har lätt för att hitta lösningar
Självgående i ditt arbete men samtidigt en mycket stark lagspelare
Innehar B-körkort
Behärskar det svenska språket till fullo i både tal och skrift
Extra meriterande om du:
Har jobbat som vitvaruinstallatör tidigare
Har erfarenhet av professionell utrustning från till exempel Electrolux Professional eller likvärdigt
Låter det intressant? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, vi arbetar med ett löpande urval. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Anna Depui Ekdal på anna.depui.ekdal@pspartner.se
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ps Partner AB
(org.nr 556816-1961) Arbetsplats
PS Partner Kontakt
Anna Depui Ekdal anna.depui.ekdal@pspartner.se 0701-49 17 03 Jobbnummer
9635934