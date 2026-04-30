Vitvaruinstallatör till Kungens kurva
2026-04-30
Brinner du för att leverera hög service till kunder?Är du noggrann, strukturerad och har teknisk kompetens?Ta steget mot en ny och spännande karriär som vitvaruinstallatör till vår kund där du varje dag har varierande uppdrag!
Om tjänsten:
Trivs du i en serviceinriktad roll med fokus på installation av vitvaror och att vara i nära kontakt med kunder? Vår kund genomför nya strategiska satsningar på service och tjänster. I denna satsning finns ni med kunden hela vägen.
I den här rollen ingår du i ett team om ca 5 personer och är vår kunds ansikte utåt som representant för deras butiker och varumärken med den lokala och nära kundrelationen som de står för. I rollen ansvarar du för att utföra installationer enligt fastställda arbetsmoment, säkerställa korrekt montage, inkoppling och märkning samt bidra till hög driftsäkerhet, kvalitet och god kundupplevelse.
Arbetet sker självständigt ute på plats, med tydliga rutiner och planerad tidsåtgång per installation.
Dina arbetsuppgifter och huvudsakliga ansvarsområden kommer att innefatta:
Med din installationsbil besöker du våra kunder för att utföra installationer, service och besiktningar.
Uppföljning av pågående och avslutade installationsärenden.
Återrapportering till och kontakt med våra kunder och butiker.
Tjänsterna är placerade i Stockholm. I din roll rapporterar du till Chefen för Eftermarknad. Resor och övernattningar kan förekomma vid behov, då vissa projekt sker utanför arbetsorten.
Krav för tjänsten:
Tidigare erfarenhet från teknisk support eller motsvarande är starkt meriterande, men vi letar efter dig med följande egenskaper:
Du pratar och skriver flytande svenska och engelska.
B-körkort
Erfarenhet av vitvaror och luftvärmepumpar är ett krav, exempelvis som:
InstallatörServiceteknikerSupportteknikerAnnan liknande roll
Du har en vilja att lära dig och känner stolthet över ditt arbete.
Du kan koncentrera dig under längre stunder.
Du har ett rent belastningsregister
Observera att rekryteringsprocessen inkluderar bakgrundskontroll och referenstagning.
Som person bör du vara: Tekniskt intresserad och kvalitetsmedveten - Du trivs med att arbeta med teknik och har en stark känsla för kvalitet.
Uthållig och effektiv - Du har förmåga att arbeta under press och upprätthålla en hög arbetstakt.
Systematisk och noggrann - Du har ett strukturerat arbetssätt och uppmärksammar detaljer.
En lagspelare - Du värdesätter samarbete och bidrar till en positiv och produktiv arbetsmiljö.
Meriterande för tjänsten:Tidigare arbete av installation
Yrkeserfarenhet av arbete med el
Starkt meriterande med B-behörighet inom el
Arbetstider:
På den här arbetsplatsen är det arbete mellan 07:00 - 18:00 med möjlighet till flextid. 7-16, 8-17, 9-18Arbetet utförs helgfria vardagar.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ferhat Arslan på Ferhat.arslan@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju.. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/
175 62 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rekryteringskonsult
Ferhat Arslan ferhat.arslan@onepartnergroup.se +46760063726
