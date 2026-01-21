Vitvaruinstallatör på huvudkontoret i Solna BSH
2026-01-21
Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad vitvaruinstallatör till vårt team på huvudkontoret i Solna.
Hos oss får du möjlighet att arbeta ute hos våra kunder runt om i Stockholmsområdet, men även arbete på annan ort kan förekomma. Fokuset i denna roll speglas av både kvalitet och kundbemötande.
Du blir en del av ett sammansvetsat team som tillsammans utför vitvaruinstallationer, främst vid nybyggnationer av bostäder och kontor men även styckeutbyten hos slutkonsumenter.
Dina främsta arbetsuppgifter som vitvaruinstallatör på BSH är installation av BSHs vitvaror, så som tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, ugnar, hällar, fläktar samt kyl-och frysskåp.
Arbetet innebär godsmottagning, avemballering, inbärning, installation av vitvaror och kvalitetssäkring.
Det kan tillkomma utskärning av bänkskivor och övriga justeringsarbeten.
Vad du kan förvänta dig hos oss
• Ett positivt och hjälpsamt arbetslag som alltid stöttar varandra
• Möjlighet att arbeta med moderna produkter och i helt nya miljöer
• En arbetsgivare som värdesätter din utveckling och kompetens
Vem vi söker
• Serviceinriktad och tycker om att möta kunder
• Intresserad av teknik och praktiskt arbete
• Noggrann, ansvarstagande och gillar att jobba i team
• Du är händig, lösningsorienterad och en positiv lagspelare
• B-körkort är ett krav
• Det är meriterande om du har erfarenhet som vitvaruinstallatör, köksmontör eller likvärdigt
• Du söker ett omväxlande jobb och vill arbeta med kroppen
• Du är utåtriktad, positiv, serviceinriktad och gillar nya utmaningar
• Vill utveckla arbetssätt och säkerställa att vi fortsättningsvis levererar allra högsta kvalitet och service
• Som person är du självständig och strävar efter att bygga ärliga och respektfulla relationer med såväl kunder, samarbetspartners och kollegor.
Vi erbjuder:
• Fast lön med bonus
• Anställning i ett internationellt, marknadsledande företag
• Pensionsplan, sjukförsäkring, friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Ett självständigt och strukturerat arbete
Har du frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef: Andreas Engberg andreas.engberg@bshg.com
Urval och intervjuer kommer hållas löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
