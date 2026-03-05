Vittra Landborgen söker lärare i tyska
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vi söker lärare i tyska 40% till Vittra Landborgen i Helsingborg.
Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna förskolepedagogerna, lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?
Vi söker nu dig som är legitimerad och behörig lärare i tyska. Du har idéer om hur språk ska undervisas och gärna erfarenheter av att undervisa i språk genom ett differentierat arbetssätt. Undervisningen är schemalagd tisdagar och torsdagar.
Vi vill att du är en tydlig ledare och att du har elevens måluppfyllelse i fokus. Genom en stark tilltro till elevernas förmåga brinner du för elevernas lärandeprocess. Vi ser att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor.
I Vittra eftersträvar vi ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen hör ihop. I Vittra tillhör du ett arbetslag och därför är det viktigt att du är intresserad av delta i och bidra till ett kollegialt lärande.
Vi erbjuder
I Vittra tillhör du alltid ett arbetslag där du och dina kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna. Samarbetet i arbetslaget är en avgörande faktor för att skapa en undervisning och en lärmiljö som kan passa alla elever oavsett bakgrund.
Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, elever som vuxna.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra Landborgen kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/landborgen
Vi har också en rekryteringsfilm "Att jobba för Vittraskolorna" som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen.
Eller följa oss på sociala medier https://www.instagram.com/vittralandborgen/
och https://www.facebook.com/vittralandborgen
Låter detta intressant?
Tjänsten är en en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet).] Tjänstgöringsgraden är beroende på behörighet och kompetensprofil. Urvalet sker löpande.
Tillträdesdag: 11 augusti, 2026
Placeringsort: Helsingborg
Antal tjänster:1
Omfattning: Tjänstgöringsgraden är beroende på behörighet och kompetensprofil
Sista dag att ansöka är Rekryteringen sker löpande. Våra intervjuer är i form av enskilda intervjuer ellr gruppintervjuer, vilket innebär precis som det låter att du blir intervjuad i grupp. Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med tf rektor Maud Sevebrant maud.sevebrant@vittra.se
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan och eventuellt välkomna dig till vårt team på Vittra! Ersättning
