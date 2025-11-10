Visumhandläggare till Siemens Energy
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Är du administrativt driven och vill arbeta med internationella processer? För uppdrag hos Siemens Energy söker vi nu en Visumhandläggare som ska hantera visum- och arbetstillståndsprocesser för företagets delegater. I rollen blir du expert på lokala immigrationsregler och ansvarar för att administrationen av visum och arbetstillstånd sker korrekt och i tid. Du arbetar nära affärsenheter och säkerställer att alla deadlines möts, samt bidrar till att processen kan fortsätta smidigt även vid frånvaroDina arbetsuppgifter
Koordinera och administrera visum- och arbetstillståndsärenden för internationella resor.
Säkerställa att visum och arbetstillstånd erhålls i tid enligt gällande regler.
Kommunicera med berörda affärsenheter vid risk för förseningar.
Dokumentera processer och säkerställa smidig överlämning vid behov. Profil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av administration och hantering av komplexa ärenden.
Förmåga att hantera flera parallella processer och självständigt lösa problem.
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika interna och externa parter.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska (tal & skrift)
Erfarenhet av arbete i SAP (meriterande)
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Ida Gjärdman, ida.gjardman@skill.se
