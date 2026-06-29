Visuell Kommunikatör till Träningsenheten, Markstridsskolan
Försvarsmakten / Marknadsföringsjobb / Skövde Visa alla marknadsföringsjobb i Skövde
2026-06-29
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Vill du vara med och utveckla framtidens markstid? Träningsenheten söker en kreativ kraft som kan visualisera vår träning- och övningsverksamhet. Du dokumenterar händelseförlopp i både fältmiljö och simulerad miljöer, skapar pedagogiskt stöd till instruktörer och förband vid utvärdering. Rollen är mångsidig; ena dagen skapar du instruktionsmaterial, nästa agerar du professionell mediakontakt vid stora övningar eller producerar säljande innehåll för interna och externa kanaler.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Befattningen innebär att under träningschefens ledning och kommunikationschefens styrningar kommunicera Markstridskolans(MSS) verksamhet såväl internt som externt. I ditt arbete som visuell kommunikatör ingår en stor del samverkan och samarbete inom det egna förbandet, inom Armén samt inom Försvarsmakten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Mediakontakt vid stora övningar: Vid större nationella och internationella övningar agerar du kontakperson för media. Du koordinerar besök, briefar journalister och säkerställer att bilden av verksamheten är korrekt och professionell.
Strategisk och säljande kommunikation: Du skapar säljande innehåll för både interna och externa kanaler. Syftet är att öka stoltheten internt och stärka Markstridsskolans varumärke och rekryteringskraft genom att visa upp vår morderna träningsverksamhet.
Produktion av träningsstöd: Du skapar pedagogiskt, bild-, film och grafiskt material som instruktörer använder för att instruera förband. Du bryter ner komplex taktik till lättbegripligt visuellt material.
Dokumentation och utvärdering i alla miljöer: Ditt material utgör en central del av utvärderingar och ger förband en objektiv bild av deras prestation.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Utbildning: Eftergymnasial examen inom visuell kommunikation, mediaproduktion, journalistik eller motsvarande.
Produktion: Mycket goda kunskaper i foto, filmredigering och grafisk formgivning i t.ex. Photoshop, Premiere Pro, Indesign. Mycket god vana att administrera, hantera och skapa engagemang i social medier. Goda kunskaper i MS Office.
Skribent: Förmåga att skriva engagerande och pedagogiska texter anpassade för olika målgrupper.
Kommunikativ förmåga: Erfarenhet av att agera i en representaiv roll eller hantera mediakontakter.
Språkkunskaper: Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Körkort B(manuell växel)
Meriterande:
Drönarhantering: Erfarenhet av att operera drönare för foto/film och kunskap om gällande regelverk
Simulering: Erfarenhet av eller intresse för digitala träningsssytem och visualisering i virtuella miljöer.
Försvarsmakten: Tidigare tjänstgöring eller god kännedom om militär verksamhet.
Vem är du?
Vi söker en prestiglös och initiativrik lagspelare som trivs i kontrasterna mellan fältliv och teknikintensiv träning/simulering. Du har ett pedagogiskt driv och en naturlig förmåga att översätta komplexa träningsmoment till tydlig visuell kommunikation. Som person är du stresstålig och representativ, vilket gör att du agerar med lugn både under intensiva övningsdygn och i kontakt med media. Du har en kommersiell fingertoppskänsla och drivs av att skapa säljande material som bygger stolthet internt och attraherar intresse externt.
Vi fäster stor viktg vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är civil
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Resor inom och utom Sverige förekommer. Bland annat är MSS verksamhet delad mellan Skövde och Kvarn(Östergötland)
För upplysningar och befattningen:
Mj Björn Lahger, Stf C Träningsenheten, bjorn.lahger@mil.se
, 0730-66 75 41
För inforamtion om rekryteringsprocessen:
Emma Eklund HR, emma.x.eklund@mil.se
, 0703- 29 35 57
Fackliga representanter
OFR/O Freddy Wozny 0500- 46 50 00
Försvarsförbundet Britt Dahlman 0500- 46 50 00
SEKO Crister Florin 0500- 46 50 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befatting.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
541 29 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9983059