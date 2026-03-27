Visuell kommunikatör till Mälardalens universitet
2026-03-27
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Avdelningen Ledningsstöd är ett universitetsövergripande stöd. Vi stöttar universitetsledning, fakulteter, institutioner och olika centrala organ inom universitetet samt ansvarar för varumärket MDU och intern och extern kommunikation. Avdelningen hanterar även vissa verksamhetsutvecklingsfrågor och erbjuder juridiskt stöd till universitetet. Vi arbetar verksamhetsnära och tillsammans med de vi stödjer. Allt för att förstå faktiska behov och proaktivt stötta samtliga ledningsnivåer i att genomföra och utveckla universitetets verksamhet.
ANSTÄLLNINGSINFORMATION
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 15 april 2026
Stationeringsort: Västerås
Placering: Avdelningen för Ledningsstöd, vid kommunikationsenhetenPubliceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Som visuell kommunikatör är du en operativ doer med strategiskt sinne. Du producerar självständigt visuellt material för webb, intranät, sociala medier, event och trycksaker, och tar ett tydligt ägarskap för universitetets visuella identitet i praktiken. MDU befinner sig i en spännande fas efter en genomförd omorganisation. För dig som visuell kommunikatör innebär det goda möjligheter att påverka både rollen och hur vi arbetar med visuell kommunikation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Producera tydlig, tillgänglig och målgruppsanpassad visuell kommunikation för digitala kanaler (webb/intranät/sociala medier), event och tryck.
• Hålla ihop och driva visuella projekt från brief till leverans - med överblick över större processer, tidsplaner och beroenden.
• Utveckla och förvalta webb-baserade mallar som verksamheten kan använda, samt säkerställa en sammanhållen tillämpning av MDU:s visuella identitet.
• Stötta kollegor med visuellt innehåll och lättare innehållsarbete när det krävs för helheten.
• Visualisera komplex information på ett enkelt och inspirerande sätt, inklusive infografik, illustrationer och presentationsmaterial.
• Vara rådgivare i avdelningen kring visuella val, tillgänglighet, format och kanaler - och svara på frågor från organisationen.
• Vara kontaktperson gentemot tryckerier och säkerställa kvalitet i produktionskedjan (materialspecifikationer, korrektur, leveranser).
• Delta aktivt i den löpande kommunikationsverksamheten och samverka nära kommunikatörer, redaktörer, event- och webbspecialister.
Du arbetar mot både interna och externa målgrupper och bidrar till att göra universitetets forskning, utbildning och samverkan synlig, tillgänglig och engagerande. Arbetet sker i team med starkt fokus på samarbete, samskapande och goda relationer. I tjänsten ingår bemanning av TopDesk, vårt supportsystem inom verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskole/universitetsutbildning eller motsvarande inom visuell design, medieproduktion eller dylikt
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av universitets-/högskolesektorn eller myndigheter/offentlig sektor
• Minst 5 års relevant erfarenhet av visuell kommunikation/grafisk design med dokumenterad produktion för digitalt och tryck
• Erfarenhet av visuellt varumärkesarbete
• God kännedom om arbetssätt, trender och verktyg inom digital kommunikation och design för webb/sociala medier
• Mycket goda kunskaper i Adobe Creative Cloud, särskilt Photoshop, Illustrator och InDesign
• God kunskap om kraven för tillgänglighet inom visuell kommunikation utifrån kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)
• Erfarenhet av att utforma och förvalta mallar samt arbeta systematiskt med visuell identitet i större organisationer
• Förmåga att självständigt driva uppdrag, prioritera och leverera med kvalitet i en miljö med många intressenter
MERITERANDE
För denna anställning är det meriterande att ha:
• Erfarenhet av Sitevision
• Erfarenhet av eventrelaterade visuella leveranser
• Vana att arbeta mot många målgrupper och att anpassa visuella lösningar därefter
PERSONLIGA FÖRMÅGOR
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
För denna tjänst söker vi dig som är kreativ, noggrann och har öga för detaljer, och som kombinerar självständighet med stark samarbetsförmåga. Du är serviceinriktad, har genuint intresse för digital utveckling, följer relevanta trender inom design och kommunikation och kan omvandla komplexa budskap till tydlig, inkluderande och engagerande visuell kommunikation. Du trivs i en miljö med samskapande, tar initiativ och bidrar konstruktivt i förändrings- och utvecklingsprocesser.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.
ANSÖKAN
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), http://www.mdu.se
Mälardalens universitet
Ställföreträdande avdelningschef
Kristin Blom kristin.blom@mdu.se
9825333