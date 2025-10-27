Visuell kommunikatör sökes till Eslövs kommun
2025-10-27
Zoomer eller boomer? Nu söker vi en visuell kommunikatör - är du vår kreativa superkraft?
Har du en skarp blick för design, erfarenhet av att skapa engagerande kampanjer och en förmåga att översätta strategiska mål till visuellt slående budskap? Drivs du av att skapa kommunikation som både berör och påverkar? Då kan du vara precis den vi letar efter!Vi söker en visuell kommunikatör med AD-erfarenhet som vill ta vår visuella kommunikation till nästa nivå. Hos oss får du chansen att jobba med kreativa processer, strategiska kampanjer och visuella koncept - allt med fokus på att skapa kommunikation som verkligen når fram och gör skillnad.Detta är en tillsvidaretjänst.
Ditt uppdrag
• Som visuell kommunikatör hos oss blir du en nyckelperson i teamet. Du kommer att:
• Utveckla och designa annonser, kampanjer och kommunikationsmaterial för både digitala och tryckta kanaler
• Skapa visuella koncept som stärker vårt varumärke och budskap
• Jobba strategiskt och operativt - från idé och skiss till färdig produktion
• Samarbeta med kreatörer, strateger och skribenter för att skapa kommunikation som sticker ut
• Navigera i den offentliga sektorns kommunikationslandskap, med fokus på tydlighet, inkludering och genomslagskraft
Är det här du?
Vi söker dig som:
• Har gedigen AD-erfarenhet och är trygg i att arbeta med både digitala och tryckta medier
• Har jobbat på kommunikationsbyrå (eller som frilans) och trivs i en snabb och dynamisk miljö
• Har erfarenhet av kommunikation inom offentlig sektor och förstår vikten av tydlig, inkluderande och strategisk kommunikation
• Har ett öga för detaljer och en känsla för stark visuell storytelling
• Är kreativ och idérik, men också strukturerad och leveranssäker
• Är en fena på relevanta designverktyg (t.ex. Adobe Creative Suite)
• Har en portfölj med exempel på annonser, kampanjer och andra kreativa produktioner
Vi erbjuder
• En arbetsplats där strategi och kreativitet möts - vi vill att idéerna ska flyga, men också landa rätt!
• En möjlighet att skapa kommunikation som gör skillnad, där ditt arbete bidrar till något större
• Spännande utmaningar och kreativa processer, där du får chansen att både tänka stort och leverera detaljer
• Ett team av kommunikatörer, strateger och kreatörer som brinner för smart och effektfull kommunikation
Redo att ta nästa steg?
Vi vill se vad du går för! Skicka in din ansökan tillsammans med en portfolio som visar din kreativa bredd och skarpa designförmåga. Vi ser fram emot att bli imponerade!
Intervjuer kommer att äga rum 25 november på eftermiddagen, samt 28 november på förmiddagen och vi uppskattar om du planerar din tillgänglighet utifrån detta.
Varför välja oss som arbetsgivare?
Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/För
att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286200 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Kommunikationsavdelningen Kontakt
Kommunikationschef
Dick Fredholm dick.fredholm@eslov.se +46 (0)76 607 27 57
9576160