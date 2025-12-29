Visual & Social Media Manager till central restaurang i Uppsala
H.F.R Uppsala AB / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
Vi söker en kreativ och driven person som vill ta helhetsansvar för vårt visuella uttryck och våra digitala kanaler.
Vi är en etablerad restaurang som serverar spanska tapas, och har nyligen öppnat ett nytt koncept på vår övervåning med fokus på latinamerikanska tapas. Nu vill vi ta nästa steg och skapa en tydlig, sammanhållen visuell identitet - och där behöver vi dig.
Om rollen
Du kommer att ha en nyckelroll i hur vårt varumärke upplevs, både digitalt och fysiskt. Ditt uppdrag är att sätta en tydlig plan och riktning för vårt visuella uttryck och se till att den följs i alla kanaler.Dina arbetsuppgifter
Ta fram och utveckla det visuella uttrycket för båda koncepten
Design av menyer, grafiskt material och innehåll till sociala medier
Planera, skapa och publicera innehåll på Instagram
Fotografera mat, miljö och stämning (vi har systemkamera)
Bidra till utseende och innehåll på hemsidan
Skapa en långsiktig och tydlig plan för vårt visuella och digitala uttryck
Vem är du?
Du har ett öga för form, färg och helhet
Du är intresserad av mat, restaurang och storytelling
Du gillar att fota - du behöver inte vara proffs, men nyfiken och engagerad
Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Du är strukturerad men samtidigt kreativ
Meriterande
Erfarenhet av Google Ads
Kunskap i Google Analytics
Tidigare arbete med varumärke, design eller sociala medier
Vi erbjuder
En kreativ roll med stort eget ansvar
Möjlighet att forma två spännande restaurangkoncept från grunden visuellt
En inspirerande miljö med mat, kultur och passion
Flexibilitet kring arbetstid och upplägg (kan diskuteras)
Deltids anställning som kan gå över till heltid
Låter detta som något för dig?
Skicka gärna en kort presentation av dig själv samt exempel på tidigare arbete (om du har).
Märk ansökan med "Visual & Social Media Manager" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: rekrytering@iberico.nu Arbetsgivarens referens
