Visual Merchandiser till välkänt klädkoncept - Stockholm
2025-10-24
NRG Agency söker nu för kunds räkning en säljande Visual Merchandiser till en av deras flagship stores i Stockholm city. Tjänsten är på omfattningen 75%. Om du är en person som har ett intresse för kläder & mode, människor och passion för detaljer så är denna roll perfekt för dig. Om varumärket
Vi är en del av en större internationell modeaktör med stark närvaro i Europa. Hos oss står kundupplevelsen, personlig stil och kvalitet i fokus - och vi brinner för att göra det enkelt för varje individ att uttrycka sig genom mode.
Om rollenÄr du en kreativ och detaljorienterad person med passion för mode och visuellt uttryck? Trivs du med att skapa inspirerande butiksmiljöer som fångar kundens uppmärksamhet och stärker varumärkets identitet?
Vi söker dig som har ett öga för färg, form och helhet - och som förstår hur visuell merchandising påverkar kundupplevelsen och försäljningen. Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får kombinera kreativitet med praktiska arbetsuppgifter i butiksmiljö.
Du gillar att samarbeta, tar egna initiativ och bidrar med energi till teamet. Tillsammans skapar vi en butik där kunden inspireras, trivs och vill komma tillbaka.
Vi tror att en välplanerad och genomtänkt visuell butiksmiljö inte bara lyfter produkterna - utan också stärker hela kundupplevelsen.
Dina uppgifter· Ansvara för varuexponering enligt visuella riktlinjer och kampanjer · Säkerställa att butiken alltid är inspirerande, ren och inbjudande · Arbeta med påfyllning och struktur för att maximera tillgänglighet och sälj · Samarbeta nära med butiksteamet för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse · Vara en positiv kraft i teamet - bidra med idéer, energi och engagemang . Även under vissa timmar och dagar kunna ingå i säljteamet
Vem söker vi?
• Du är en positiv och kreativ person med känsla för färg, form och detaljer - och brinner för att skapa inspirerande butiksmiljöer som lyfter både produkter och kundupplevelse. · Du är lyhörd, kommunikativ och samarbetar gärna med kollegor för att utveckla och förbättra butikens visuella uttryck. Du är även öppen för feedback och vill ständigt utvecklas i din roll. · Du trivs i en dynamisk och händelserik miljö, tar ansvar för dina uppgifter och drivs av att se hur ditt arbete påverkar helheten i butiken och bidrar till teamets gemensamma mål.
Vad erbjuder vi?
Du erbjuds en utvecklande och spännande tjänst i ett expansivt bolag. Ett bolag med etablerade varumärken, starka produkter och inspirerande internutbildningar.
Är du redo att bli en del av vårt team?
Om du är en mycket motiverad och kundcentrerad person som trivs med att överträffa förväntningarna, då uppmuntrar vi dig att ansöka! Skicka in ditt CV och personliga brev genom ansökningsknappen. Vi kommer att börja granska ansökningar omedelbart, så vad väntar du på? Sök nu! Övrigt Omfattning: Tjänsten är schemalagd främst på vardagar men även helg någon gång i månaden. Lön: enligt handels + ansvarstillägg. Tjänsten är tillsvidare (provanställning 6 månader). Sista dag att ansöka är Söndag 9 november. Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten skickas till Daniel Dixgård på: dixgard@nrgagency.com
Om NRG
NRG är brand activation-byrån som tar ditt varumärke till nästa nivå. Vi är din självklara partner för effektiva försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Med fokus på sömlösa omnichannel-kampanjer, särskilt inom retail, ser vi till att ert varumärke når era kunder vid varje avgörande kontaktpunkt i deras köpresa - oavsett om det är i butiken, på bussen eller i soffan.
Med nästan 30 års erfarenhet vet vi vikten av att kombinera kreativitet, funktionalitet och effektivitet. Vår expertis inom både varumärkesbyggande och kommersiell strategi gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som stärker ditt varumärkes synlighet och levererar verkliga affärsresultat.
I en digital värld som ständigt förändras, där kvalitet och innovation är avgörande, hjälper vi dig att ligga steget före. Oavsett om du lanserar en ny kampanj, bygger långsiktig kundlojalitet eller förstärker ditt team med specialistkompetens, erbjuder vi verktygen och strategierna du behöver för att lyckas.
Din framgång är vår drivkraft. Ersättning
