Visual merchandiser sökes till uppdrag i Östersund
KFX HR-partner Skandinavien AB / Säljarjobb / Östersund
2026-01-22
Vill du arbeta med varumärken som EA Games, iTunes, Playstation och Universal Sony och samtidigt utvecklas i en spännande och kreativ miljö? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Vi söker en engagerad och serviceinriktad medarbetare som vill arbeta med butiksmarknadsföring och representera några av marknadens mest inspirerande varumärken. Rollen som visual merchandiser innebär att du blir en viktig ambassadör som säkerställer att våra kunders produkter presenteras på bästa sätt i butik. Tjänsten är på deltid och passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag. Med lång erfarenhet, kompetens och nära relationer är vi en ovanligt personlig HR-partner i en alltmer digital värld. Vi ser våra konsulter som mer än bara en resurs vi hyr ut, våra kandidater som kunder och våra kunder som samarbetspartners.
KFX HR-partners fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare. Våra ledord på KFX är stolthet, omtanke och engagemang och dessa genomsyrar allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Som visual merchandiser ansvarar du för att säkerställa framgångsrika lanseringar, kampanjer och skyltningar i butiker. Du kommer att:
• Installera och skylta nya produkter, såsom spel, film, elektronik och presentkort.
• Säkerställa att produkter är på rätt plats och i rätt tid.
• Följa upp och utvärdera kampanjresultat.
• Bygga relationer med butikspersonal och säkerställa att våra varumärken får bästa möjliga exponering.Kvalifikationer
Du har ett öga för detaljer, tycker om att skapa långsiktiga relationer och trivs i en flexibel och varierande arbetsmiljö. Du trivs i dynamiska miljöer som ställer krav på flexibilitet och räds inte för att ta initiativ och arbeta självgående.
För att lyckas i rollen ser vi även att du:
• Har en stark social kompetens och är en skicklig kommunikatör.
• Är lyhörd, noggrann och effektiv, med ett problemlösande mindset.
• Har ett naturligt driv och en passion för service och kundrelationer.
• är flytande i svenska och engelska, tal och skrift.
Har du erfarenhet av butiksarbete är det meriterande.Övrig information
Tillträde: Omgående
Omfattning: Deltid
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Matilda Carlsson på matilda.carlsson@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143) Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9698624