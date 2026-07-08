Visual Merchandiser/Butikssäljare Lidköping

Next u AB / Grafiska jobb / Lidköping
2026-07-08


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Blomsterlandet söker dig som brinner för försäljning, kundupplevelser, och att skapa inspirerande miljöer. En roll mellan det visuella och försäljningsledning.

Om rollen

Som Visual Merchandiser är du en nyckelperson i butikens ledning tillsammans med butikschef och ställföreträdande butikschef. Du ansvarar för att säkerställa att butikens visuella uttryck är inspirerande, säljdrivande, och i linje med våra centrala koncept.

Du arbetar operativt i butiken med fokus på försäljningsutveckling, kundnöjdhet, och kampanjgenomförande. Detta är en roll som butikssäljare med Visual Merchandiser ansvar, där 20% av arbetstiden är märkt till det visuella och strategiska arbetet, och resterande tid är märkt butikssäljare. Fördelningen anpassas efter säsong och arbetsbelastning.

Ditt ansvar

Du kommer bland annat att:

Säkerställa att koncept, guidelines, och kampanjer genomförs korrekt och i tid

Planera och genomföra varuplacering som maximerar försäljning

Följa upp försäljningsdata och optimera exponering utifrån resultat

Hålla dina medarbetare uppdaterade om kampanjer och sambandsförsäljning

Säkerställa att butiken håller en hög och inspirerande visuell nivå

Vara kreativ och affärsmässig – du ser vad som är vackert, men också vad som säljer

Vem är du?

Vi tror att du arbetar som säljare & Visual Merchandiser idag, eller i en liknande roll med fokus på försäljning, kundnöjdhet, och Sales Build-up.

Du:

Har erfarenhet av visuellt arbete, försäljning, och butiksdrift

Är van att arbeta med KPI:er och försäljningsuppföljning

Är strukturerad, lösningsorienterad, och flexibel

Inspirerar dina medarbetare, och bidrar till ökat engagemang inom försäljning

Tar tar din roll som säljare på allvar och är engagerad i butikens resultat

Anställningsinformation: Anställningsform: 30h, tillsvidare (provanställning tillämpas)

Placering: Lidköping

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansök nu och bli en del av vårt team!

Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett företag som bokstavligen blomstrar? Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Blomsterlandet samarbetar i denna process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob Hemvik
Jakob.hemvik@higher.nu
0707-949950

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Next u AB (org.nr 556898-4180)
171 54  SOLNA (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
Blomsterlandet

Jobbnummer
9997417

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