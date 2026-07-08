Visual Merchandiser/Butikssäljare Lidköping
Next u AB / Grafiska jobb / Lidköping Visa alla grafiska jobb i Lidköping
2026-07-08
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Blomsterlandet söker dig som brinner för försäljning, kundupplevelser, och att skapa inspirerande miljöer. En roll mellan det visuella och försäljningsledning.
Om rollen
Som Visual Merchandiser är du en nyckelperson i butikens ledning tillsammans med butikschef och ställföreträdande butikschef. Du ansvarar för att säkerställa att butikens visuella uttryck är inspirerande, säljdrivande, och i linje med våra centrala koncept.
Du arbetar operativt i butiken med fokus på försäljningsutveckling, kundnöjdhet, och kampanjgenomförande. Detta är en roll som butikssäljare med Visual Merchandiser ansvar, där 20% av arbetstiden är märkt till det visuella och strategiska arbetet, och resterande tid är märkt butikssäljare. Fördelningen anpassas efter säsong och arbetsbelastning.
Ditt ansvar
Du kommer bland annat att:
Säkerställa att koncept, guidelines, och kampanjer genomförs korrekt och i tid
Planera och genomföra varuplacering som maximerar försäljning
Följa upp försäljningsdata och optimera exponering utifrån resultat
Hålla dina medarbetare uppdaterade om kampanjer och sambandsförsäljning
Säkerställa att butiken håller en hög och inspirerande visuell nivå
Vara kreativ och affärsmässig – du ser vad som är vackert, men också vad som säljer
Vem är du?
Vi tror att du arbetar som säljare & Visual Merchandiser idag, eller i en liknande roll med fokus på försäljning, kundnöjdhet, och Sales Build-up.
Du:
Har erfarenhet av visuellt arbete, försäljning, och butiksdrift
Är van att arbeta med KPI:er och försäljningsuppföljning
Är strukturerad, lösningsorienterad, och flexibel
Inspirerar dina medarbetare, och bidrar till ökat engagemang inom försäljning
Tar tar din roll som säljare på allvar och är engagerad i butikens resultat
Anställningsinformation: Anställningsform: 30h, tillsvidare (provanställning tillämpas)
Placering: Lidköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett företag som bokstavligen blomstrar? Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Blomsterlandet samarbetar i denna process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.nu
0707-949950
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Blomsterlandet Jobbnummer
9997417