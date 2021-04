Visual Merchandiser/activity Co-Worker, Ikea Bäckebol - Ingka AB - Grafiska jobb i Göteborg

Ingka AB / Grafiska jobb / Göteborg2021-04-13VEM ÄR DUDu är en praktisk, "hands on" person med många inspirativa idéer som du älskar att förvandla till verklighet. Att arbeta effektivt, samtidigt som du hanterar flera uppgifter i en snabb och föränderlig butiksmiljö tillsammans med teamet är några av dina styrkor. Du brinner för butiksplanering, koncept och butikslayout som kommer vara en stor del av din vardag hos oss.Du ser hur vi kreativt kan kombinera kommersiella möjligheter och sortimentspresentationer för en positiv kundupplevelse och ökad försäljning. Högskoleutbildning eller liknande utbildning inom Visual Merchandising, samt erfarenhet av AutoCAD / SketchUp / Revit kommer att vara mycket uppskattat.EN DAG I DITT LIV MED OSSSom visual merchandiser/activity co-worker på IKEA Bäckebol innebär arbetet en stor variation mellan att planera och fysiskt bygga upp olika typer av butikslösningar.Du kommer att bidra till att göra IKEA till förstahandsalternativet för heminredning för våra nuvarande och blivande kunder genom att:Skapa heminredningslösningar för enstaka produkter eller en kombinationer av produkter för att förbättra människors vardag.Demonstrera IKEAs unika sortiment med hjälp av dina kunskaper inom visuell marknadsföring och displaytekniker på olika butiksytor för att särskilja oss från konkurrenterna.Använda butikens layout för att skapa en god produktöversikt och stark visuell påverkan som underlättar köpprocessen.Driva och utveckla verksamheten tillsammans med övriga funktioner på varuhuset för att nå tillväxt och skapa ett ännu mer konkurrenskraftigt IKEA.TILLSAMMANS SOM ETT TEAMDu kommer att vara en del av Store Communication& Interior Design avdelningen på varuhuset och kommer med din och dina kollegors kunskap om livet hemma, inspirera och utforma många funktionella, snygga, hållbara och kostnadsmedvetna lösningar för att möta våra kunders behov av heminredning. Där andra ser heminredningsprodukter ser vi smarta lösningar för att skapa en bättre vardag. Med mycket passion, fantasi och brainstorming omvandlar vi färger, textilier och möbler till inspirerande miljöer som fängslar, engagerar och övertygar IKEAs besökare att de också kan göra det!För oss på IKEA är det alltid viktigast att du delar våra värderingar. Precis som vi, tror du också på att vi kommer framåt genom gemenskap och entusiasm. För oss betyder det att vi respekterar varandra, vi inser att vi alla behövs, vi stöttar varandra i vardagen, och vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Självklart är du också en person som älskar enkelhet, och som ser möjligheten i att varje dag förenkla och effektivisera i både stort och smått.FRÅGOR OCH SUPPORT? LÅT OSS KNYTA KONTAKT!Låter det här som något för dig? Då är vi intresserade av att veta mer om dig, skicka in CV och ditt personliga brev till oss. Sista ansökningsdag är den 25 april 2021, men urval kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan!Tjänsten är en tillsvidareanställning på 38,25 h/vecka med start enligt överenskommelse.Alla ansökningar skall ske via vår hemsida. Har du tekniska problem när du skickar in din ansökan kan du kontakta HR Service Centre: 0476-58 75 00 / hrscse@ikea.com Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Elin Gustavsson, elin.gustavsson@ingka.ikea.com Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Ulrika Petersson: ulrika.petersson4@ingka.ikea.com Välkommen med din ansökan!Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-04-25Ingka ABTransportgatan 2342246 HISINGS BACKA5689280