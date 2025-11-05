Visstidsanställning som smådjursveterinär i Gävle
Statens Jordbruksverk / Veterinärsjobb / Gävle Visa alla veterinärsjobb i Gävle
2025-11-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Gävle
, Tierp
, Söderhamn
, Östhammar
, Hedemora
eller i hela Sverige
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny veterinärkollega till vårt team hos Distriktsveterinärerna i Gävle. Det är en visstidsanställning under ett år med möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som har erfarenhet av samt attraheras av att jobba med smådjur i en väl fungerande klinikmiljö. Vi tänker nu utöka vår smådjursverksamhet i stort och bland annat utveckla vår tandverksamhet och börja ta in in ultraljudspatienter.
Tjänsten passar dig som har flera yrkesverksamma år bakom dig och som gillar att blanda akuta och bokade besök. Vår vardag blandas mellan händelsestyrd och planerad verksamhet. Beredskapsarbete för smådjur ingår i tjänsten. Vi jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling och att du utvecklas på ditt arbete ser vi som vår bästa investering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad veterinär och har tidigare erfarenhet av smådjursverksamhet. Du bör ha stor kunskap och erfarenhet inom smådjur främst odontologi, ultraljud, kirurgi, akutfall och internmedicin. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta i team, vara vetgirig, lösningsorienterad och ha en god struktur i ditt arbete. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Urval och intervjuer genomförs löpande under ansökningsperioden, så sök tjänsten redan idag.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-18091/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Kontakt
Klinikchef
Maja Jansson maja.jansson@distriktsveterinarerna.se 070-342 86 32 Jobbnummer
9589123