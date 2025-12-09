Visstidsanställning som lärare i fritidshem
2025-12-09
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Strandskolan är en kommunal grundskola med årskurserna F-3. Hos oss samarbetar du med andra lärare i både grundskola och fritidshem tillsammans med härliga elever. Strandskolan har ändamålsenliga lokaler i en mycket vacker omgivning. Skolan kommer att avvecklas i samband med läsårsskiftet 26/27 och verksamheten kommer att flytta in i och bli en del av Pilängskolans organisation.Vi är ett glatt gäng som har nära till skratt. Vi hjälps åt och vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med två behöriga lärare i grundskolan samt två behöriga lärare i fritidshem. Till arbetslaget finns även en elevresurs knuten. Tjänsten innebär arbete i årskurs 1.
Din anställning kommer att innebära en kombination av undervisning skoltid och eftermiddagens fritidstid. Detta är en förstärkningstjänst kopplat till arbetslaget. Tjänsten är en semestertjänst och sträcker sig över vårterminen 2026.
Vi vill att du ser på ditt uppdrag som utvecklande, relationellt, viktigt och utmanande. Du behöver vara flexibel och anpassningsbar utifrån behovet som kan fluktuera över skoldagen såväl som över fritidstiden.
Du är stolt över ditt uppdrag och bidrar till att skapa en fritidsmiljö som är rolig, meningsfull och lärande. Vi fokuserar på tillgänglig lärmiljö, rörelse över hela dagen och att eleverna ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att komma till skolan och fritids för att lära.Kvalifikationer
• Du är behörig lärare i fritidshem eller behörig grundskollärare för årskurs F-3.
• Du har erfarenhet av arbete i fritidshemmet eller grundskolans tidigare år.
• Du har erfarenhet av att anpassa ditt arbetssätt/bemötande efter elevernas behov.
• Du har en positiv elevsyn där du arbetar för att få varje elev att lyckas utifrån sin egen förmåga.
• Du är en trygg, lugn person som sätter elevens bästa främst.
• Du har en god förmåga att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• Du har ett professionellt förhållningsätt till elever, vårdnadshavare och kollegor
• Du tar eget ansvar för att planera verksamheten tillsammans med kollegor
Meriterande
• Arbete kopplat till elever med NPF är meriterande
• God vana av att arbeta i Google-miljö.
ÖVRIGT
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "109-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma kommun
(org.nr 212000-1066) Kontakt
Rektor
Jessika Kroon jessica.kroon@lomma.se 073-341 13 96 Jobbnummer
