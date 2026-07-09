Visstidsanställd specialistsjuksköterska till F 16
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2026-07-09
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Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att vara med och utveckla flygflottiljens framtida sjukvårdsorganisation!
Om enheten
163.Garnisonsbataljonen består av Logistikkompaniet, Garnisonskompaniet och inom kort även Utbildningskompaniet som tillsammans skapar förutsättningar för hänvisade förband att kunna fokusera på lösandet av huvuduppgift. Bataljonens roll och uppgifter utvecklas i snabb takt för att kunna möta de nya uppgifterna och utmaningar som Sverige och Försvarsmakten står inför.
Garnisonskompaniet ansvarar för garnisonssamordningen vid Uppsala garnison. På kompaniet finns garnisonens expeditioner och arkiv, idrottstjänst, hundtjänst, verksamhetstjänst inkl. utbildning, handläggare med olika expertisområden, administratörer och vaktmästare.
Bataljonen liksom kompanierna består av den militära professionens alla delar; officerare, soldater och civila. Tillsammans utvecklar vi bataljonen för att möta de uppgifter som ställs till oss.
Nu söker F 16 en specialistsjuksköterska med utbildning och klinisk erfarenhet inom akut- och traumasjukvård, som kan delta i utbildning för sjukvårdare. Du arbetar i ett team med andra specialistsjuksköterskor, officerare och soldater.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som visstidsanställd specialistsjuksköterska på utbildningen för primärt värnpliktiga sjukvårdare omfattar planering, genomförande och utvärdering av utbildningen. Du är delaktig i framtagandet av utbildningsunderlag och övningsplanering. Utbildningen omfattar bland annat avancerat akut omhändertagande, preventiv medicin, HLR-utbildning och första hjälpen. Delar av utbildningarna sker under fältmässiga förhållanden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, förbereda och genomföra föreläsningar, praktiska moment och tillämpade övningar inom sjukvårdsutbildning.
Fungera som pedagogiskt stöd och säkerställa att eleverna har rätt kunskap inom bland annat medicinteknik, luftvägshantering, resuscitering, basala hygienrutiner, preventiv medicin, akut omhändertagande samt läkemedelsadministrering via IV, IO, IM och IN.
Säkerställa att sjukvårdsutbildningar följer aktuella utbildningsplaner och riktlinjer.
KRAVKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom exempelvis IVA, anestesi, ambulans eller akutmedicin
Minst 5 års klinisk yrkeserfarenhet varav minst två års aktuell arbetslivserfarenhet som specialistsjuksköterska
God erfarenhet av att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Körkort lägst B
Personliga egenskaper
Vi söker dig som brinner för pedagogik och har en genuin förmåga att göra komplex kunskap både begriplig och inspirerande. Du är initiativtagande och lösningsorienterad – en person som inte bara ser brister och problem, utan också tar ansvar för att skapa struktur och hitta vägar framåt. Då sjukvårdsförmågan är under en utvecklings- och uppbyggnadsfas, behöver du trivas i en föränderlig miljö där alla svar inte finns från början. Du har ett strukturerat arbetssätt, är trygg i att följa givna riktlinjer och order, och bidrar samtidigt med eget omdöme och gott samarbete. Du har en stark lagkänsla och vill växa tillsammans med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Prehospital utbildning och praktisk erfarenhet
Utbildning och klinisk erfarenhet av akut- och traumasjukvård
Instruktör A-HLR
Erfarenhet av tjänstgöring i Försvarsmakten
Erfarenhet av att självständigt planera och genomföra utbildning
Övrigt
Anställningsform: Särskild visstidsanställning, ca. 9 månader.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor till annan ort.
Arbetstid I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet.
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Befattning: Civil
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef: Kn Kristofer Heljebrand Bohn
Mejl: kristofer.heljebrand-bohn@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist, Malin Eriksson
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Eric Masser, tfn 076-011 42 30
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9998197