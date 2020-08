Vismas grymma supportteam söker fler kollegor! - Visma Software AB - Supportteknikerjobb i Växjö

Visma Software AB / Supportteknikerjobb / Växjö2020-08-24Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 11 000 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 526 miljoner euro under 2019 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa. Besök Visma.seLäs mer om vårt Privacy Statement här: https://www.visma.com/privacy/. Vi söker fler stjärnor till vår supportenhet Customer Success i Växjö. Du får ett utvecklande och oerhört viktigt uppdrag hos oss i att leverera högklassig service och rådgivning till våra småföretagare. De grymma kollegorna och den härliga lagandan får du på köpet!VAD INNEBÄR ROLLEN?På Customer Success säkerställer våra fantastiska medarbetare att vi finns tillgängliga för kunderna som använder våra program och tjänster, såväl småföretag som redovisningsbyråer.Tänk dig att du driver ett eget företag eller redovisningsbyrå. Du är givetvis kund hos oss och använder våra ekonomiprogram både för bokföring, lönehantering och fakturering. Men det är nytt för dig och därför stundvis klurigt att veta hur du ska använda dig av våra program på bästa sätt. Då tar du kontakt med vår support!Som medarbetare på vår support är ditt uppdrag att guida, hjälpa och säkerställa att våra kunder jobbar på smartaste sättet i sitt/sina program. Du har också stort ansvar för att säkerställa att våra kunder är medvetna om de olika lösningar vi har att erbjuda. Vår rådgivning sker via flera olika kanaler, främst via telefon och chatt.En riktig stjärna hos oss ställer de rätta frågorna och skapar lösningar som får kunden att gapa av förvåning och lycka. Kunderna kan då fokusera på det som de är bäst på - nå sina drömmar och lägga minimal tid på administration.VEM ÄR DU?Vi söker dig som är serviceorienterad och får energi av dialogen med kunden! Som person är du öppen, hjälpsam och initiativtagande och trivs i ett team där vi jobbar tillsammans för att dagligen leverera den absolut bästa service- och rådgivningen.Rollen kräver att du ha förmågan att snabbt anpassa dig till nya omständigheter. När problem uppstår har du ett smidigt förhållningssätt och hittar alltid en innovativ lösning.Vi värdesätter om du har ett par års erfarenhet av kundservice sedan tidigare eller har arbetat inom handel- och restaurangbranschen. Givetvis i kombination med att du är rätt person som har passion och vilja att utvecklas tillsammans med oss. Vi har ett fantastiskt upplägg med en onboarding som tar väl hand om dig och hjälper dig igång i ditt uppdrag genom coachning och utbildning.Då våra program kommunicerar på svenska är det viktigt att även du kommunicerar och förstår svenska språket på en god nivå.VAD ERBJUDER VI?Hos oss får du chansen att jobba med engagerade medarbetare i en av Nordens största tech-koncerner. Vår ambition är att skapa en arbetsplats i världsklass. Konceptet My Competence Time - där du gör vad du vill - ett antal tillfällen i månaden för att kompetensutveckla dig själv är bara ett exempel på att vi menar allvar. När vi frågar våra medarbetare varför de trivs hos oss svarar de flesta att det beror på vår fantastiska sammanhållning i kombination med fina utvecklingsmöjligheter. Det är vi stolta över! För när du trivs, växer och vill göra skillnad, utvecklas vi som företag. Vi blir bättre tillsammans helt enkelt!Detta är en rekrytering där du istället för ansökning med traditionellt CV och personligtbrev fyller i ett formulär med ett antal urvalsfrågor. Sista ansökningsdag är 7:e september.Har du några frågor går det bra att kontakta Linn Sandström, linn.sandstrom@visma.com Varaktighet, arbetstid2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-09-07Visma Software AB5331525