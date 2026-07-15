Vislandaskolan söker ämneslärare Ma/NO 7-9
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Alvesta Visa alla grundskollärarjobb i Alvesta
2026-07-15
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I Alvesta kommun – med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt – får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära – oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund – delaktighet, engagemang och tillit – genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta – för invånare, företag och besökare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning i matematik, NO samt teknik på högstadiet, mentorskap ingår i tjänsten och du arbetar och samverkar tillsammans med din kollega som är mentor i samma årskurs. Din elevsyn ska präglas av att du ser att varje elev vill lyckas utifrån sina egna förutsättningar och du bedriver en strukturerad undervisning och skapar en tillgänglig utvecklande lärmiljö i ditt klassrum med varierande arbetsformer och anpassningar utefter elevernas behov.
Tjänsten är ett vikariat för läsåret 26/27.Kvalifikationer
Lärarutbildning och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i aktuella ämnen. Goda IT-kunskaper. Tidigare erfarenhet är meriterande. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, upphör: 2027-06-16 .
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336567/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta Kommun
(org.nr 212000-0639)
342 80 ALVESTA Arbetsplats
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Johan Gunnarsson johan.gunnarsson@alvesta.se +4647215545 Jobbnummer
10003253