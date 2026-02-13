Visa & Work Permit Consultant till vår kund i Finspång
2026-02-13
Är du en strukturerad och lösningsorienterad administratör med förmåga att hantera flera komplexa processer samtidigt? Vill du bli en nyckelperson i ett sammansvetsat team som stöttar internationella uppdrag världen över?
Då kan rollen som Visa & Work Permit Consultant vara nästa steg för dig!
För den här tjänsten kommer du bli anställd hos Poolia och arbeta som konsult.
Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Om tjänsten
Som Visa & Work Permit Consultant fungerar du som expert och rådgivare gentemot interna affärsenheter och delegater i frågor som rör arbetsvisum och arbetstillstånd. Du ansvarar för att koordinera och säkerställa en snabb, korrekt och regelmässigt trygg hantering av visum- och arbetstillståndsprocesser inför internationella uppdrag.
Du blir en del av ett engagerat team på 34 personer som dagligen stöttar våra Field Service Engineers med planering, tidsscheman, visumprocesser, skattefrågor, fakturering, administration och mycket mer. Tillsammans skapar ni förutsättningar för att våra projekt runt om i världen ska flyta på utan hinder.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för hela processen kring ansökan och hantering av visum och arbetstillstånd till olika värdländer.
• Säkerställa att alla ansökningar uppfyller respektive lands immigrationskrav.
• Arbeta proaktivt för att säkerställa att alla dokument är klara i tid inför resor och projektstarter.
• Kommunicera eventuella avvikelser eller risker direkt till ansvariga affärsenheter.
• Dokumentera och organisera arbetet så att det kan överlämnas och fortsätta smidigt vid frånvaro.
• Fungera som intern expert i immigrationsfrågor och vara stöd till våra delegater och kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete, gärna i en roll med många parallella processer.
• Förmåga att arbeta strukturerat och hålla ordning även när tempot är högt och förutsättningarna förändras.
• Erfarenhet av att hantera komplexa, varierande arbetsuppgifter och att prioritera effektivt.
• God problemlösningsförmåga och vana att självständigt driva ärenden i mål.
Meriterande:
• Erfarenhet av visum-, arbets- eller immigrationsrelaterade processer, men det är inget krav.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast lön
