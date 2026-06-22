Violin 1 tutti till Norrköpings Symfoniorkester
Scenkonst Öst AB / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Norrköping Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Norrköping
2026-06-22
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Norrköpings Symfoniorkester söker en Violin 1, tutti. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provtjänstgöring enligt överenskommelse.
Soloverk
- Mozart: konsert nr 3, 4 eller 5, sats 1 med valfri kadens och sats 2 utan kadens.
- En av följande romantiska konserter: Beethoven, Brahms, Tjajkovskij eller Sibelius sats 1 med kadens.
- Orkesterutdrag tillkommer.
Tredje rundan inkluderar även ett ensembleprov
Provspelning
Provspelningen äger rum 2-3 oktober i De Geerhallen, Norrköping. Publiceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
Ansök senast 12 september https://www.muvac.com/vacancy/norrkopings-symfoniorkester-x1kvmp6y
För mer information
Katarina Andersson, orkesterchef. Tel. 076-723 58 24.
E-postadress: katarina.andersson@norrkopingssymfoniorkester.se
Tanja Kaitaniemi, Facklig företrädare, Symf
E-postadress: tanja.kaitaniemi@norrkopingssymfoniorkester.se
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scenkonst Öst AB
(org.nr 559015-4547), https://www.norrkopingssymfoniorkester.se/om-oss/lediga-tjanster
Holmengatan 14 (visa karta
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600 02 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings Symfoniorkester Jobbnummer
9973626