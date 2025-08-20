Vintersäsong på ICA Nära Fjällboden
2025-08-20
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
Vill du kombinera fjälliv, gemenskap och service? Nu söker vi säsongspersonal inför vintern!
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och gillar att arbeta med människor. Du trivs med att ge god service, är flexibel och tar gärna egna initiativ. Erfarenhet från butik eller liknande serviceyrken är meriterande, men inget krav.
Arbetsuppgifterna innefattar både varuplock samt kassa. Vår butik håller öppet 9-21 alla dagar, och våra tjänster innebär arbete på såväl dagtid som kvällar och helger samt röda dagar.
Vi har tjänster med start i november/december samt februari, och anställningarna sträcker sig till april ut.
Tjänsterna är på 75-90%.
Möjlighet till personalboende finns.
Friskvårdsbidrag utgår till alla anställda, som bl.a. kan användas till liftkort.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - rekrytering och anställning sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: rebecka.isberg@nara.ica.se
Detta är ett deltidsjobb.
Blå Vägen 35
925 93 HEMAVAN
ICA Nära Fjällboden
