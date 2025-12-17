Vingåkers kommun söker Personlig assistent (Vikariat)
2025-12-17
I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Vingåkers Vård och omsorg är organisatorisk placerad under socialförvaltningen.
Här arbetar drivna och engagerade medarbetare med att skapa en meningsfull vardag för våra individer.
Funktionshinderomsorgen består av daglig verksamhet, gruppbostäder, socialpsykiatri, personlig assistans och barnverksamhet.
Äldreomsorgen består av våra 5 hemtjänstgrupper, särskilt boende med somatiska avdelningar, demensavdelningar, korttidsboende och daglig verksamhet.
Vi arbetar nära varandra - med hög kompetens, engagemang och ett gemensamt mål: att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare.
Vi utgår från principen Digitalt först, vilket innebär att vi använder smarta digitala lösningar och välfärdsteknik för att höja kvaliteten, öka tryggheten och frigöra tid för det personliga mötet.
Publiceringsdatum2025-12-17
Vi söker nu en trygg och flexibel person som vill arbeta inom personlig assistans på ett vikariat under 3 månader.
Som personlig assistent arbetar du både dag, kväll helg och journatt.
Du bör vara självgående och flexibel i din roll , kunna jobba väl i grupp såsom i ensamarbete. Du behöver vara trygg i din roll som personlig assistent och kunna planera en vardag tillsammans med den assistansberättigade.
Vi söker dig som är genuint intresserad av arbetet med människor!
Du behöver vara ansvarsfull och engagerad eftersom arbetet innebär kvalificerad omsorg som tillgodoser individens behov.
I vårt gemensamma arbete inom kommunen utgår vi från vår värdegrund med våra ledord. Våga, Ansvar, Respekt och Stolt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad inom vård-och omsorg, barn- och fritids, stödassistent eller motsvarande inom funktionshinderomsorgen och som arbetsgivaren finner likvärdig.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom vård/omsorg/LSS.
Som person är du ordningsam, strukturerad och ditt arbete präglas av ödmjukhet och respekt.
Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsätta innan sista ansökningsdag.
Viktig information till dig som söker till oss inom Vård och omsorg:
Vi ställer krav på registerutdrag från belastningsregistret omgående vid anställning, förbered därför detta tidigt och uppvisa på intervju.
Om du beställer ett fysiskt utdrag kan det ta upp till två veckor att få hem det. Det går även bra att beställa ett digitalt belastningsregister.
Observera att du ska beställa belastningsregistret som heter "Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS)", även om du kommer arbeta med vuxna individer.
För att vara aktuell för tjänst inom Vård och omsorg i Vingåkers kommun krävs godkänd nivå i svenska språket. Därför tillämpar vi språktest i denna rekrytering.
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Jenny Gosbeck jenny.gosbeck@vingaker.se
