Vinab Söker En Kma-Chef
Vinab, Verkstadsindustri i Norr AB / Hälsoskyddsjobb / Kiruna Visa alla hälsoskyddsjobb i Kiruna
2026-07-03
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, Gällivare
, Överkalix
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, Luleå
eller i hela Sverige
Är du ödmjuk, initiativtagande och självgående? Vill du dessutom arbeta nära verksamheten och göra skillnad inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Då kan detta vara rollen för dig. VINAB söker nu en driven KMA-chef som vill vara med och utveckla företaget på vår fortsatta tillväxtresa. Hos oss får du en central roll där du är med och utvecklar både struktur och kultur.
Om tjänsten:
Som KMA-chef hos oss har du en viktig roll där du driver och stöttar vår verksamhet inom industrin i frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dokumentation, kommunikation, avstämning och uppföljning är centrala delar av tjänsten, liksom att utveckla och förbättra processer, rutiner och arbetssätt som stärker verksamheten över tid.
Du trivs med att röra dig i verksamheten och resa inom regionen för att stötta chefer och medarbetare på ett coachande och verksamhetsnära sätt. Arbetet ska visa vägen framåt mot ett sunt, säkert och hållbart VINAB.
Utöver KMA-ansvaret kommer du även arbeta nära HR och bidra i HR-frågor inom organisationen. I rollen som KMA-chef har du möjlighet att påverka och utveckla våra arbetssätt, med korta beslutsvägar och ett nära samarbete med verksamheten. Du ingår i VINAB:s ledningsgrupp och är med och driver bolagets utveckling framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Aktivt stötta organisationens chefer och anställda i KMA relaterade frågor.
• Säkerställa att organisationen arbetar enligt gällande rutiner, lagar och krav. Bevaka och informera om förändringar, samt tolka lagar och föreskrifter inom KMA området.
• Driva och stödja verksamheten i arbetet med arbetsmiljöplaner, riskbedömningar och företagsinterna instruktioner, samt i utredningar av olyckor, tillbud och riskobservationer.
• Driva förbättringsarbete och uppföljningar mot kund tillsammans med berörda medarbetare.
• Hantera administration inom KMA-området, uppdatera och underhålla mallar, stöddokument och interna riktlinjer.
• Ta fram KMA-utbildningar.
• Vara ute på fält tillsammans med våra medarbetare
• Bidra i HR-arbetet
Vi söker dig som
• Har relevant eftergymnasial utbildning inom KMA.
• Har utbildning och/eller djupa kunskaper inom lagstiftning kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö och ISO-certifiering.
• Har minst tre års erfarenhet av liknande befattning. Det är meriterande om du har erfarenhet från industrin och dess avtal.
• Meriterande om du har erfarenhet att ha kombinerat KMA med HR-frågor.
• Har goda kunskaper inom kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, hälsa-, förbättrings samt säkerhetsarbete.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Behärskar du ryska eller finska, ser vi det som meriterande.
• Har B-körkort.
• Har goda datakunskaper (office-paketet). Vi ser det som meriterande om du har kunskap i IA-systemet.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en driven och självgående med förståelse för regelverk och standarder inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Som person är du lösningsfokuserad, kommunikativ och duktig på att uttrycka dig i tal och skrift samt förstår vikten av dokumentation. Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och att du har en god samarbetsförmåga, då du kommer vara en viktig stödfunktion i organisationen. Vi värdesätter positiv attityd och att du har en stark vilja att bidra till ständig utveckling.
Rollen innebär en varierad vardag där du växlar mellan KMA-arbete och HR-relaterade frågor. Du trivs i en roll där ingen dag är den andra lik och där du behöver prioritera och anpassa dig utifrån verksamhetens behov.
Bli en i VINAB-familjen
Vi anser att personalen är fundamentet för vår företagskultur och vi söker medarbetare som är engagerade, framåtsträvande och drivna. Att vara VINABBARE innebär att ha ett stort hjärta och vara en ambassadör för vårt företag, därför är det viktigt för oss att du är positiv och lyhörd.
Om Vinab
Vinab är verksam i norra Sverige och arbetar med projektledning, konstruktion, tillverkning, montage samt underhåll inom den tunga industrin. Vi har kontor och verkstäder i Kiruna, Gällivare, Överkalix, Kalix, Luleå och Piteå.
På Vinab arbetar vi för att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och engagerade i företagets vision och mål, vi kallar det att ha VINAB-hjärta.
Vill du bli en av oss? Vi ser fram emot din ansökan.
Övrig information: Anställningsort: Kiruna, Gällivare, Överkalix eller Luleå.
Omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Resor förekommer i tjänsten.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti. Vi går igenom ansökningarna efter sista ansökningsdag. Under semesterperioden kan återkopplingen ta lite längre tid, då vi är tillbaka i augusti.
För frågor rörande tjänsten vänligen kontakta:
Sandra Sjöholm, VD 079-143 55 00 sandra.sjoholm@vinab.se
Emma Söderlund, HR Business Partner 079-143 55 05 emma.soderlund@vinab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinab, Verkstadsindustri I Norr AB
(org.nr 556690-0832), https://vinab.se
Takvägen 8 (visa karta
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981 38 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vinab Verkstadsindustri i Norr AB Jobbnummer
9992203