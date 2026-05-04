Villa Pauli / St.Nobl - Senior Souschef sökes!
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Villa Pauli är en internationell medlemsklubb för hela familjen, belägen vid vattnet i Djursholm - en plats där gastronomi, gemenskap och generationsöverskridande möten står i centrum.
I maj 2026 färdigställs en omfattande expansion om 1 600 kvm. Satsningen omfattar ett nytt bar- och restaurangkoncept, poolområde med takterrass, tennisbana, nya hotellsviter samt Villa Pauli Wellness Club med spa och gym.
Vi strävar efter att leverera matupplevelser i världsklass. Vårt team brinner för högkvalitativa råvaror, kreativitet och exceptionell service.
Nu söker vi Senior Souschef som vill vara en viktig del av vårt köksteam och bidra till att höja nivån ytterligare. I samband med vår utbyggnad och renovering kommer det även finnas möjligheter att utvecklas inom verksamheten.
Gastronomiska profilen är starkt rotad i nordiska råvaror, traditioner och tillvägagångssätt men med inspiration av medelhavets härliga matkultur och matlagningstekniker från hela världen. God, smakrik mat lagad från grunden!
Villa Pauli, som en gång var Anna och Albert Paulis familjehem, är nu en samlingsplats där familjer knyter an över generationer. Oavsett om det är för arbete, avkoppling eller umgänge, kombinerar den elegansen i en medlemsklubb med känslan av ett hem.
Villa Pauli är en del av A Family Club - www.afamily.club
Faciliteter
Villa Pauli ligger 15-20 minuter från centrala Stockholm och erbjuder restaurang och bar, privata salonger, konferensrum samt hotellrum. Med expansionen 2026 stärks positionen ytterligare som en helårsdestination för gastronomi, sport, välmående och socialt liv.
Om rollen
Som senior souschef arbetar du nära köksmästaren och är en nyckelspelare i köksteamet. Vi har Á la carte-restaurang med frukost-, lunch- och middagsutbud där man står på station eller prepp, det finns ett rullande schema. Vi gör även event i olika storlekar och andra matrelaterade uppdrag. En levande arbetsplats! Dina arbetsuppgifter
• Varm-och kallkök, prepp och service
• Säkerställer renlighet, ordning och stil
• Göra beställningar och planera och organisera verksamhetens olika delar
• Samarbetar med verksamhetens övriga avdelningar för att säkerställa en gästupplevelse i världsklass.
• Arbetar enligt schema dag-kväll-helg.
• Säkerställa att rätter håller hög kvalitet och presenteras enligt standard.
• Leda och inspirera köksteamet under service. Kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta som souschef eller i en liknande roll på en Á la carte-restaurang
• Kunskaper i svenska och engelska
• Genuint intresse av mat och dryck och viljan att ständigt utvecklas
• Du behöver vara en bra arbetskamrat som vill vara med och skapa en god arbetsplats
• Du klarar av att ge och få feedback, både positiv och utvecklande
• Du har ett öga för detaljer och du gillar ordning och reda
Vad vi erbjuder
• Möjligheten att arbeta i ett dynamiskt och kreativt team
• Möjlighet till professionell utveckling och karriärmöjligheter
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• En positiv och stödjande arbetsmiljö där din röst blir hörd
• Kollektivavtal
• Friskvårdsbidrag om 5 000kr per år Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din passion för mat och varför du är rätt person för rollen som Souschef. Märk ansökan med "Souschef [Ditt namn]" och skicka den till lars.niklasson@villapauli.com
Sista dag att ansöka är 29 mars
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och skapa oförglömliga matupplevelser tillsammans!
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Via mail med CV och personligt brev bifogat
E-post: lars.niklasson@villapauli.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Senior Souschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Villa Pauli AB
(org.nr 556968-4151), https://www.afamily.club
Strandvägen 19 (visa karta
)
182 60 DJURSHOLM Kontakt
Kökschef
Lars Niklasson lars.niklasson@villapauli.com Jobbnummer
