Vill du vara vår nya bilsäljare
2025-09-10
Gillar du människor, fotografering, annonstexter samt ordning och reda? Dessutom på ett företag med hjärtat på rätt ställe.
På Fribrocks Bil i Jönköping säljer vi nya bilar från Peugeot, Opel, Citroen och Mitsubishi. Därutöver har vi självklart begagnade bilar och serviceverkstad.
Du kommer att ha en viktig roll för att se till att vi fortsätter att leverera bra kundupplevelser till alla som besöker vår bilhall. Vi fokuserar på att hjälpa människor och skapa långsiktiga relationer. Du kommer dels att hjälpa våra bilsäljare och kundmottagare med förberedelser inför leveranser, fotografering och utforma annonstexter för begagnade bilar, administrativt arbete, till att möta och hjälpa våra kunder. Vi tror även att det kan vara aktuellt att hjälpa kunder att teckna en privatleasingbil.
Välkommen med din ansökan.
Frågor ställer du till Carl-Johan Bergenstråhle. Carl-Johan når du på 070-6750088 eller c-j.bergenstrahle@fribrocksbil.se
.
Ansökan gör du skriftligt till cj@portvakten.se
där vi även vill ha med ditt CV. Sista ansökningsdatum är 10 oktober 2025 men vi gör löpande urval vilket gör att tjänsten kan tillsättas tidigare.
Om Portvakten koncernen och Fribrocks Bil
Portvakten koncernen har verksamhet främst inom fastigheter, bilhandel och truckförsäljning. Koncernen drivs i tredje generationen med säte i Ängelholm.
Fribrocks Bil AB är Ängelholms äldsta bilföretag är återförsäljare av sju nybilsfabrikat på anläggningar i Ängelholm, Helsingborg, Kristianstad, Jönköping och Falkenberg.
