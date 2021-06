Vill du utveckla frontend på framtidens vårdsystem? - Nexer AB - Datajobb i Göteborg

Nexer AB / Datajobb / Göteborg2021-06-30Vi på Nexer har ett nära samarbete med offentlig sektor och deras arbete med att digitalisera vården, och har nu möjlighet att bli ännu fler Nexer-kollegor på detta uppdrag! Huvudfokus ligger på frontendutveckling med Typescript med Angular som ramverk. Arbetet sker i kundens verksamhet, men du blir likväl en del av Nexers härliga Frontend-gäng som bidrar till din trivsel och utveckling både genom sociala aktiviteter och möjlighet till kompetensutveckling.Hur ser rollen ut?I detta uppdrag får du möjlighet att göra skillnad genom att utveckla vår sjukvård! Arbetet passar dig som trivs att arbeta i team och vill ha möjlighet att utmanas och utvecklas i rollen. Arbetet kretsar kring frontendutveckling i Typescript och Angular. För att säkerställa kvalitet arbetar man både med en del par-programmering och testning genom Jasmine och Protractor.Vi vill satsa på dig på lång sikt! När du är redo för att gå vidare väntar andra spännande uppdrag hos någon av våra andra kunder. Gemensamt för alla uppdrag är att de är långsiktiga, kvalificerade och utmanande, samtidigt som du garanterat har roligt på jobbet!Nexers frontend-team i Göteborg består idag av ca 15 utvecklare som alla håller en kompetensmässigt hög nivå och många av oss har arbetat länge inom frontend och det finns därför stora möjligheter att lära av varandra. Vi brukar träffas på kontoret regelbundet för att gå igenom våra egna projekt och diskutera det senaste inom frontend. Dessa träffar avslutar vi alltid med att testa en ny teknik eller metod som vi tycker är intressant. Som en del av detta team får du alltid stor möjlighet att själv påverka inte bara vilket uppdrag du arbetar med utan vilka tekniker du vill fokusera på, och utvecklas inom.Tillhörighet är viktigt för oss och detta arbetar vi med kontinuerligt genom sociala aktiviteter, kompetensutveckling och annat som syftar till att öka trivseln inom gruppen. Du har en nära kontakt med din chef som hela tiden arbetar för att du ska få ett så utmanande och utvecklande uppdrag som möjligt.2021-06-30Du är en frontendutvecklare som är trygg med utveckling i javascript och olika ramverk. För just detta uppdrag är det Typescript och Angular som är centralt. Utöver det är erfarenhet av RxJS, SCSS, Jasmine och Protractor meriterande. Du tycker det är roligt att ta dig an nya utmaningar genom olika uppdrag och kundprojekt.Du har troligtvis en utbildning inom Datateknik eller motsvarande, men är du självlärd och har flera fritidsprojekt att visa upp tar vi gärna emot din ansökan!Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära.Sist men inte minst, vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!Varför Nexer?Inom Nexer finns det en uttalad utmaning som genomsyrar alla uppdrag och företaget som helhet: finns det en smartare lösning så hittar vi den. En strävan som varje dag utmanar oss och låter oss att tänka utanför de givna ramarna och tillsammans med våra kunder ta de modiga beslut som krävs för att skapa utveckling.Vi erbjuder problemlösning, allt från att utveckla ett nytt system till att designa en webbshop eller något annat där vår breda och spetsiga kompetens inom teknik kommer till sin rätt. Våra uppdrag har ofta internationell karaktär, därför är flytande svenska och engelska i tal och skrift är en naturlig del i arbetet. Konsultuppdragen finns dels på vårt kontor och oftast hos våra kunder, därför är resor i närområdet en del av vardagen.Varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail, men du som har frågar är mycket välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Eidstedt på rebecca.eidstedt@nexergroup.com Mer om NexerVi leder förändringen och strävar hela tiden efter att hitta nya tekniska lösningar. Finns det ett smartare sätt att göra någonting, så hittar vi det. Vi utmanar oss själva varje dag att tänka utanför ramarna och hjälper våra kunder att hela tiden ligga steget före. Tjänster inom digitalisering, IT och R&D ger ökad kundnytta och tillväxt för organisationer både på den svenska och globala marknaden. Vi har också utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien - två gånger.Vårt stora samhällsengagemang i Star for Life, Mitt Liv, Pink Programming och Kodcentrum ger även dig som medarbetare möjlighet att göra verklig skillnad.Nexer är entreprenörsdrivet och har över 1500 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige. Nexer är en del av Danir-koncernen och hette tidigare Sigma IT.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-07-30Nexer AB5838231