Vill du utbilda i olika ekonomiämnen? - Ackebrink AB - Redovisningsekonomjobb i Norrköping

Ackebrink AB / Redovisningsekonomjobb / Norrköping2021-07-06Vill du vara med och bidra till Sveriges framtid och tillväxt? Vill du vara med och utveckla vuxna i utbildning? Vill du dela med dig av den kunskap du samlat på dig under ditt yrkesliv? Tycker du om att föreläsa? Om du har svarat ja på alla frågor är det självklart att du ska utbilda med oss på Ackebrink!Ackebrink AB är ett kunskapsföretag som består av flera affärsområden. Inom området för yrkeshögskoleutbildning hjälper vi olika yrkeshögskoleanordnare med att få yrkeskompetenta och branscherfarna utbildare till sina kurser och utbildningar. Läs mer om oss på ackebrink.se.Vi erbjuder dig möjligheten att utbilda inom din bransch morgondagens kollegor. Utbildningsuppdrag via oss innebär att du jobbar ute hos Yrkeshögskoleanordnare . Det är en fantastisk dynamisk och stimulerande arbetsmiljö. Du jobbar direkt med vuxna motiverade studerande som läser olika yrkeshögskoleutbildningar på olika orter runt om i Sverige. Vi tror du är egen företagare som vid sidan av dina övriga uppdrag vill utbilda blivande yrkeskollegor eller att du har en lucka i ditt yrkesliv och därför äntligen kan ta chansen att få utbilda andra.Vi söker dig som brinner för att kunskapsöverföra till andra och som trivs i en utbildande roll. Du är prestigelös som person men vågar sätta ner foten där det behövs. Du gillar att befinna dig i sociala sammanhang och handleda både grupper och individer och locka fram det bästa hos båda.Du behöver inte ha utbildat förut men älska att förmedla kunskap och brinna för att utbilda blivande branschkollegor!Vi söker någon som är intresserad att ta sig an kurser för blivande redovisningskonsulter kommande läsår. Aktuella kurser är bland annat redovisning, bokslut, ekonomistyrning, årsredoivsning etc. Man undervisar två till tre dagar i veckan i regel 9-16. Vi söker dig som brinner för att kunskapsöverföra till andra och som trivs i en utbildande roll.Du är prestigelös som person men vågar sätta ner foten där det behövs. Du gillar att befinna dig i sociala sammanhang och handleda både grupper och individer och locka fram det bästa hos båda.Vi tar endast emot ansökan via mail!UtbildarintroduktionAlla våra utbildare genomgår innan kursstart en lärarintroduktion, där vi går igenom vad som förväntas av dig som utbildare. Vi hjälper dig även med att planera din första kurs och ditt kursmaterial. Vi ger dig även tips, råd och stöd på vägen.Ackebrink har funnits i femton år och år 2013 blev vi utnämnda till ett Gasellföretag. Idag levererar vi upp mot 250 kurser per år och våra kunder finns idag från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi levererar utbildningskonsulter inom allt från projektledning och ekonomi till sprängteknik, VA-teknik och matematik med mycket mera.Om du nu inte har just den här kompetensen men är grym på något annat, skicka gärna in en ansökan till oss eller registrera dig via vår hemsida så kontaktar vi dig - ackebrink.se/kontakta-mig2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-09-08Ackebrink ABLÖNNVÄGEN 1960220 NORRKÖPING5850577