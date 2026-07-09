Vill du starta din karriär inom fiberteknik?
Professionals Nord Norra Norrland AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Luleå Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Luleå
2026-07-09
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Professionals Nord grundades med ambitionen att skapa en plats för människor att växa, på riktigt. En plats för människor att utvecklas, utmanas och nå sin fulla potential. Det är fortsatt drivkraften bakom allt vi gör – kompetensförsörjning inom rekrytering, personaluthyrning och Accelerated Learning. Vi utvecklar företag, individer och bidrar till att förändra branschen.
Hos vår kund får du möjligheten att arbeta i spännande projekt samtidigt som du bygger upp din kompetens inom fiber och nätverk. Här erbjuds du en familjär arbetsmiljö, stark gemenskap och korta beslutsvägar – en arbetsplats där du får goda möjligheter att utvecklas och göra skillnad varje dag.
Information om tjänsten
Vår kund är ett väletablerat och familjeägt teknikföretag med lång erfarenhet av att leverera smarta lösningar inom fiber, nätverk, IT-säkerhet och larmteknik. Företaget arbetar nära sina kunder och kombinerar teknisk kompetens med arbetsglädje. Här står gemenskap, kvalitet och utveckling alltid i fokus.
Som fibertekniker får du en varierad roll där du tillsammans med dina kollegor arbetar med installation, service och felsökning av fiber- och nätverkslösningar. Du får en gedigen introduktion och ett nära stöd i arbetet, vilket ger dig goda möjligheter att utvecklas i rollen. Du utgår från Luleå eller Piteå och arbetar med uppdrag i hela Norrbotten samt delar av Västerbotten. Arbetet innebär resor och övernattning på annan ort. Omfattningen av resorna varierar.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vår kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
).Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Installation av fiber- och nätverkslösningar.
Felsökning och enklare problemlösning på plats hos kund.
Kundkontakt med både företag och privatpersoner.
Dokumentation av utfört arbete.
Samarbete med kollegor för att säkerställa hög kvalitet i projekten.
Vi söker dig som
Har B-körkort.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har god social förmåga och trivs med kundkontakt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
Kontakt: Matilda Lindfors / matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "Sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mejl, men har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.pn.se/
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Konsultchef
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
9997709