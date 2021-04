Vill du sommarjobba som receptionist på Gillinge Halkbana? - Wrknest AB - Receptionistjobb i Stockholm

Wrknest AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-04-212021-04-21Wrknest söker nu flera studenter som kan sommarjobba på Stockholms trafiksäkerhetscenter. Stockholms trafiksäkerhetscenter erbjuder olika sorters riskutbildningar och har öppet alla dagar i veckan cirka kl. 07:00-22:30. Under sommaren kommer de behöva hjälp mellan 07:00-16:00 alla dagar under veckorna 27-32. Du kommer få en upplärning i samband med uppdragsstart och kommer att arbeta parallellt med dina kollegor på arbetsplatsen. Du kommer även att få ett sommarschema inför start så att du kan planera din sommar och din lediga tid.Detta är ett perfekt sommarjobb för dig som trivs med att hjälpa andra människor och älskar service i världsklass! Du kommer att få tillgång till deras fantastiska lunchmatsal. Du kommer också genom det här sommarjobbet att bygga på ditt CV och skapa kontakter som kan leda till en framtida anställning.Detta är ett bemanningsuppdrag där du kommer bli uthyrd som konsult via oss på Wrknest, där du har stora möjligheter att växa professionellt och inleda en kontakt inför framtida uppdrag.Dina framtida arbetsuppgifterDetta är en roll för dig som trivs med att arbeta serviceinriktat och administrativt och har en förmåga att hantera olika typer av kunder. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter bland annat att checka in elever, svara på mail och i telefon samt sälja saker i deras café och ansvara för kassan. Detta är främst ett sommarjobb men det finns också möjligheter till extrajobb på helger både före och efter sommaren.Vi söker dig som harFlytande svenska och engelskaErfarenhet av serviceyrkeStuderar vid en högre utbildningVi ser det som meriterande medSpråkkunskaper av andra språk än svenskaVid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen och företaget. I den här rollen söker vi dig som är ansvarstagande, självgående och noggrann.Övrig informationStart: Heltid från v.27-32 samt extra innan och efter sommarenPlacering: VallentunaSök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB är Sveriges största trafikövningsplats med 220 000 kvm övningsytor.De fokuserar på att ge en effektiv körträning som hjälper till att förbättra körmiljön. Tuktuk, moped, lastbil, mc, buss, pansarvagn eller släckbil - de anpassar sina utbildningar efter kundernas behov.För dem handlar det om att arbeta med alla typer av förare. De erbjuder Risk 1- och Risk 2-utbildning både för bil- och MC-körkort, vidareutbildning för myndigheter, företag, räddningstjänst, försvar och organisationer, och dessutom utbildar och fortbildar trafiklärare.Varaktighet, arbetstidHeltid Sommaranställning, samt extraarbete vid sidan av studierLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-08Wrknest AB5709047