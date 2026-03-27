Vill du sommarjobba på lager?
Vill du ha ett sommarjobb med högt tempo och en stark lagkänsla?
Sommarjobb med högt tempo och ett sammansvetsat team! Vi söker nu flera lagerarbetare till vår kund i Forserum. Vi letar efter dig som har högt engagemang och vill arbeta i en positiv och samarbetsinriktad miljö.Publiceringsdatum2026-03-27Profil
Vi söker dig som är arbetsvillig, trivs med fysiskt arbete och har en positiv inställning. För att trivas i rollen bör du vara i god fysisk form och klara av att utföra olika typer av arbetsuppgifter. Rollen passar särskilt bra för dig som har en bakgrund inom idrott, då tempot kan vara högt och uthållighet är fördelaktigt. Som person är du stöttande mot dina kollegor där du bidrar till en god stämning och ser till att arbetet flyter på så att ni tillsammans når de högt uppsatta målen. Du har truckkort och behärskar det svenska språket flytande. Arbetsuppgifter
Vi tror på utveckling och rotation med en vision om en varierad arbetsmiljö. Du kommer jobba med mottagning av gods, lossning, inleverans, packning, plockning, men även leverans av utgående gods. Vi ställer höga krav på precision, noggrannhet och att ha förmågan att prestera under hög tidspress. Vi tror därför att du har tidigare erfarenhet från lager eller en stark vilja och ett eget driv att utvecklas i rollen. Du har truckkort och tidigare erfarenhet av att köra på ett ansvarsfullt sätt.
Arbetstiderna kan komma att variera över olika skift, men framförallt dagtid.
Arbetstider & Period:
Heltid Dag (07:00-16:00) v.24-34
Mediterande är du med:
God arbetsmoral och självdisciplin.
Truckkort
Kommunikativa förmågor på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av truckkörning
Trivs i ett högtempo-arbete och gillar laganda.
Har idrottsbakgrund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
Hamngatan 2 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
K-Bemanning Jönköping Jobbnummer
9825007