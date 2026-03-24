Vill du sommarjobba med kunder i skärgårdsmiljö?
2026-03-24
Nu har du chansen hos Örnsköldsviks Hamn & Logistik!
Örnsköldsviks Hamn & Logistik söker personal för sommarperioden 2026 till vårt biljettkontoret för Skärgårdstrafiken i Köpmanholmen.
Lediga tjänster:
3 stPubliceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Arbetet består till största delen av försäljning av biljetter i biljettluckan, hantering av gods som tas till och från öarna i skärgården, skötsel av området runt hamnen t.ex. gräsklippning, tömning av soptunnor etc. Det tillkommer även en del administrativa arbetsuppgifter.
Arbetstider:
Biljettkontoret öppnar 07:00 och stänger 22:45 alla dagar under sommarperioden mellan juni och augusti och bemannas av 2 skiftlag. Utöver sommarmånaderna kommer det finnas möjlighet att skola in sig under våren samt möjlighet att jobba extra under hösten/vintern.
Det är fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av att jobba med människor och arbete i kassa.
Anställningsperiod:
260501-260831
Personliga egenskaper;
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och vill vara med och göra skillnad! Tycker du om ett socialt och varierande arbete är detta perfekt för dig!
Krav:
Du behöver ha fyllt 18 år, kunna arbeta både för- och eftermiddagar, samt kunna göra dig förstådd på både svenska och engelska.
Meriterande:
Truckkort, datavana
Tidigare erfarenhet av liknande uppgifter
Sista ansökningsdag är:
260415Så ansöker du
Skicka in en kort presentation om dig själv och eventuellt tidigare erfarenheter till biljettkontoret@ovikshamn.se
. Har du frågor eller funderingar skicka ett mail eller kontakta Biljettkontoret på telefonnummer 0660-78707.
Vi ser fram emot att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: biljettkontoret@ovikshamn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB
(org.nr 556031-7280)
Köpmanholmsvägen 2 (visa karta
)
893 40 KÖPMANHOLMEN Arbetsplats
