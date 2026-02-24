Vill du leda och utveckla ett team i Jönköping?
Afry AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2026-02-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Jönköping
, Aneby
, Eksjö
, Värnamo
, Skövde
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning av jobbet
Har du ett stort intresse för ledarskap och försäljning? Drivs du av utmaningar och har en känsla för både människor och affärer? Då har vi rollen för dig!
Till en av AFRYs sektioner i Jönköping söker vi nu en driven och engagerad Gruppchef med fokus inom produktutveckling. Vi arbetar med mjukvara inom inbyggda system, elektronikutveckling, systemmjukvara och mekanikutveckling.
Du får möjligheten att axla en utmanande, varierande och spännande roll där du får kombinera dina intressen för försäljning och personal i en växande teknikdomän. Vi är redo att växa för framtiden, därför behöver vi dig!
Som Gruppchef har du stort fokus på kundrelationer och ansvarar för försäljning inom ditt område samt är den som ser nya möjligheter för både AFRY och våra kunder. I rollen har du även personalansvar för en grupp medarbetare, både specialister och yngre talanger, där du aktivt arbetar med kompetensutveckling, rekrytering och gruppens välmående.
Du kommer själv att få stor frihet och ansvar att forma din roll och arbetssätt utifrån dina egna färdigheter, styrkor och intressen och kommer att vara en nyckelspelare för sektionens fortsatta utveckling framåt.
Utöver din gruppchefsroll kan du också vara engagerad i projekt som löper parallellt med ditt ordinarie ansvar.
Du kommer vara en del av ledningsgruppen inom affärsenheten Product Development West och en viktig spelare i vårt gäng där du kommer jobba tätt ihop med dina kollegor i Jönköping, Göteborg och Linköping. Vi kommer att stötta dig i aktiviteter för sälj, rekrytering och kompetensutveckling och tillsammans lägger vi grunden för teamets fortsatta framgångar!Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha ett stort affärsintresse och är genuint intresserad av att träffa kunder och tycker om att bygga och underhålla ditt affärsnätverk. Vi kommer ge dig möjligheten att vara med och driva AFRYs framgångsresa. Rollen har stort fokus mot tillväxt där kombinationen av ditt kontaktnät och din kompetens är vårt vinnande koncept.
Du har erfarenhet inom försäljning av kvalificerade konsulttjänster samt kompetensen och en stark vilja att fortsätta att utveckla kundrelationer och organisationen vidare.
Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap i någon form, kanske har du en bakgrund som gruppchef, teamledare eller projektledare.
I grunden har du utbildning från högskola, universitet eller motsvarande. Det är meriterande om du har erfarenheter från något av sektionens verksamhetsområden inom mjukvara, elektronik eller mekanik. Då du har kontakt med många olika kunder inom olika branscher krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Eftersom resor är en naturlig del i tjänsten är B-körkort ett krav.
Låter det här som rätt utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Ytterligare information
Hos AFRY får du möjlighet att utvecklas i en inspirerande och innovativ miljö där du kan växa både professionellt och personligt. Vi värdesätter våra medarbetares trivsel och erbjuder en trygg anställning med bra förmåner. AFRY har ett starkt fokus på kompetensutveckling och vi erbjuder både interna och externa utbildningar för att du ska kunna fortsätta utvecklas inom ditt område.
Sista ansökningsdag är 2026-03-24 men rollen kan komma att tillsättas löpande så tveka inte att visa ditt intresse redan idag!
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning. Läs gärna mer om vår rekryteringsprocess här.
Kontaktperson för frågor:
Marcus André, marcus.andre@afry.com
- Rekryterande chef
Johannes Carlsson, johannes.carlsson@afry.com
- Talent Acquisition Partner
Vi tackar för visad hänsyn om att inte bli kontaktade av externa leverantörer för rekryteringslösningar och liknande då dessa sköts enligt avtal på bolagsnivå.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13845F". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9760975