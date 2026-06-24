Vill du leda framgångsrika Dynamics 365-projekt?
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Vill du leda affärskritiska ERP-projekt och hjälpa några av marknadens mest spännande företag att lyckas med sin digitala transformation? Som projektledare inom Dynamics 365 får du en central roll där du ansvarar för att planera, koordinera och driva kundprojekt från start till mål. Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du nära kunder, konsulter, arkitekter och utvecklare för att säkerställa att projekten levereras med hög kvalitet, inom överenskommen tid och budget. Du är kundens huvudsakliga kontaktperson under projektets gång och ansvarar för att skapa struktur, följa upp framdrift samt hantera risker, förändringar och beroenden.
En vanlig dag kan innebära att du leder projektmöten med kund, följer upp tidplaner och leveranser tillsammans med projektteamet, stämmer av ekonomi och prognoser samt säkerställer att alla intressenter har rätt information för att fatta beslut. Du hanterar projektets framdrift samtidigt som du bygger långsiktiga relationer med kunder och kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva projekt från idé till färdig leverans – med fullt ansvar för omfattning, tidplan, budget och resultat, samt säkerställa att vi levererar enligt kundens förväntningar och överenskomna mål.
Leda och engagera tvärfunktionella team – koordinera konsulter, arkitekter och utvecklare och skapa förutsättningar för ett effektivt och motiverat projektteam.
Vara en trusted advisor – bygga starka relationer och agera huvudkontakt genom hela projektets livscykel, inklusive att facilitera workshops, styrgrupper och uppföljningsmöten.
Säkra kvalitet, framdrift och kontroll – proaktivt hantera risker, förändringar och beroenden samt följa upp projektens ekonomi genom prognoser och analyser.
Bidra till vår fortsatta utveckling – var med och utveckla våra arbetssätt, processer och leveransmetodik samt stötta i pre-sales och estimering vid behov.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med stora, komplexa och verksamhetskritiska Dynamics 365-projekt för både nationella och internationella kunder. Rollen kan utgå från Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Vad vi letar efter för profil
Du har minst 3–5 års erfarenhet av projektledning inom ERP, gärna Dynamics 365.
Du har förmåga att självständigt driva projekt och hantera intressenter på olika nivåer i kundorganisationer.
Du har erfarenhet av projektstyrning ur ett kommersiellt perspektiv, inklusive budget, prognoser och ekonomisk uppföljning, samt kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Ansökan och nästa steg
Denna rekrytering är öppen under semesterperioden. Vi jobbar på så fort vi kan, men det kan dröja med svar till början av augusti. Tack för visad förståelse.
Hos oss ansöker du enkelt med din LinkedIn-profil eller ditt CV, utan att behöva fylla i långa frågeformulär. Du behöver inte skicka in något personligt brev.
I vår rekryteringsprocess använder vi logik- och personlighetstester. Vi tar alltid referenser och genomför en bakgrundskontroll innan anställning eller erbjudande ges. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Alexander Tonelli. Intervjuer sker löpande.
Efter att rekryteringsprocessen har avslutats skickar vi en fråga om din upplevelse som kandidat. Det tar bara någon sekund att besvara frågan och hjälper oss att förbättra vår rekryteringsprocess.
Om Columbus Dynamics
Vilka är vi? Som Microsoft-partner är vi ett team av kunniga Dynamics-konsulter som levererar D365-implementeringsprojekt till våra kunder. Vi arbetar med stora, globala och spännande kunder!
Varför? Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina affärsmål och göra deras vardag mer effektiv. Målet är att säkerställa deras långsiktiga framgång och guida kunderna genom att vara deras Trusted Advisor. Därför erbjuder vi även underhåll, support och vidareutveckling av deras lösningar. Vi samarbetar med kunderna för att optimera deras system, förbättra prestanda och förebygga incidenter.
Jobba på Columbus
Människorna kommer alltid först på Columbus. Vi är ett globalt konsultbolag med lokal närvaro, som hjälper företag med deras digitala förändring och att blomstra genom teknik, data och mänsklig insikt. Vi är också en arbetsplats där du som medarbetare får utveckla din karriär och få stöd genom tydliga och strukturerade karriärvägar.
Vår kultur bygger på tillit, samarbete, nyfikenhet och ett gemensamt engagemang för att leverera värde till våra kunder. Oavsett om du är erfaren eller precis i början av din karriär, kommer du att hitta friheten att utforska idéer, utmana det invanda och forma din egen väg hos oss.
Med över 1 500 kollegor i fler än 10 länder kombinerar vi globala perspektiv med lokal förståelse. Det som förenar oss är vår tro på att skapa en meningsfull påverkan på våra medarbetare, våra kunder och resan framåt.
Let's thrive, grow, and shape the future together.
Life at Columbus
Intresserad av Columbus bakom kulisserna? Varje vecka låter vi en kollega ta över vårt Instagram-konto.
På Careereye kan nuvarande och tidigare medarbetare dela sina ofiltrerade omdömen om hur det är att arbeta hos oss. Klicka nedan för att läsa deras upplevelser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933819-2069463". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Columbus Sweden AB
(org.nr 556817-7124), https://career.columbusglobal.com
Drottninggatan 71D (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Columbus Sweden, Poland, Germany & Czech Republic Jobbnummer
9977766