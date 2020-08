Vill du jobba som Projektadministratör? - Dreamwork Scandinavia AB - Administratörsjobb i Södertälje

Dreamwork Scandinavia AB / Administratörsjobb / Södertälje2020-08-25Kort om tjänstenLäser du på högskola och behöver ett extrajobb under hösten? Eller precis pluggat klar och vill jobba 50%?För kunds räkning söker vi nu en Projektadministratör!Mer om tjänstenVi söker nu dig som kan ta uppdraget som Projektadministratör i Södertälje. Här arbetar du i en spännande miljö på ett stort internationellt bolag!Du kommer att jobba 100% mellan den 7e och den 18e i månaden fram till slutet av december, troligen med förlängning.Du behöver vara på plats hos kunden dessa dagar.2020-08-25Är du bra på läsa instruktioner, noggrann med siffror och strukturerad och van med Excel?Hör av dig till mig!Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande. Vid frågor kontakta Jörgen Piontek på jorgen.piontek@dreamwork.se Om DreamworkPå Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn's Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s "Entrepreneur of the Year". Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.Varaktighet, arbetstidDeltid 50% Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-08Dreamwork Scandinavia AB5332201