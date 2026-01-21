Vill du jobba som personlig assistent ?
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt - varje dag?
Hultsfreds kommun söker engagerad personlig assistent till omsorgen om personer med funktionsnedsättning! Här får du chansen att bli en del av ett sammansvetsat team som brinner för att ge våra brukare bästa möjliga omsorg. Hos oss blir du en viktig del av en stolt organisation med stark gemenskap, där vi värdesätter varandra och tillsammans skapar en positiv arbetsmiljö med hög trivsel och ledarskap som verkligen gör skillnad.
Vi tror på att det lilla kan göra stor skillnad, och det syns och hörs i allt vi gör här i Hultsfred! Vill du vara med på vår resa.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Vi strävar alltid efter att ge varje individ den omsorg de behöver och förtjänar - skräddarsydd efter deras personliga önskemål och behov. Hos oss får du möjlighet att:
• Motivera och stärka: Uppmuntra våra brukare att vara självständiga, där du hjälper dem att bevara sina intressen och hålla igång sina rutiner.
• Stödja med omtanke: Ge stöd och hjälp där det behövs, med målet att varje insats utförs tillsammans med den enskilde utifrån deras unika förutsättningar.
• Skapa valfrihet: Inspirera och motivera våra brukare att göra egna val, och att bibehålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.
Som personlig assistent hos oss får du möjlighet till heltidsanställning, men vi ger dig flexibiliteten att själv bestämma hur mycket du vill jobba. Din arbetsinsats är värdefull för oss och vi ser till att du har en balans mellan arbete och fritid.
Vår värdegrund, "Vi möts i känslan av värdighet", är mer än bara ord. Den genomsyrar allt vi gör - från våra möten med kollegor till omsorgen om brukare och anhöriga. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi fokuserar på det som främjar hälsa och välmående i varje individ.
Du stödjer personer i sin vardag där vi jobbar utifrån att stärka den enskildes förmågor och att utveckla dem. Vi jobbar också utifrån KASAM med att stärka individens känsla av sammanhang och självbestämmande.Kvalifikationer
Har du hjärtat på rätt ställe och en vilja att göra skillnad? Då är du den vi söker!
Vi letar efter dig som:
• Har empati, engagemang och ett stort hjärta för att arbeta med människor.
• Är flexibel, ansvarstagande och tycker om att samarbeta både med kollegor och andra professioner.
• Har undersköterskeutbildning eller annan utbildning som bedöms som likvärdig, eller är intresserad av att utbilda dig i framtiden.
Har du ännu inte den formella utbildningen men erfarenhet av att arbeta inom vården? Det är meriterande - vi ser gärna att du söker ändå!
B-körkort är ett krav.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
