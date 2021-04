Vill du jobba på heltid som vikarie i Lerums kommun? - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Barnskötarjobb i Lerum

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Barnskötarjobb / Lerum2021-04-09Har du alltid haft ett brinnande intresse för barn och ungdomars utveckling och vill jobba med detta på heltid? Då har vi jobbet för dig!I samarbete med Lerums kommun erbjuder vi på StudentConsulting nämligen ett givande arbete som vikarie i kommunens förskolor och grundskolor. Att arbeta i Lerums kommunala skolor innebär att du kommer att ha stora möjligheter till att utvecklas tillsammans med dina egna förutsättningar. Skolorna i Lerum arbetar ständigt med att ha kvalité och utveckling i sitt arbete. Tjänsten startar inom kort och beräknas pågå terminen ut med möjliget att fortsätta till hösterminen, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Du kommer bli anställd av oss på StudentConsulting och arbeta som konsult ute i Lerums skolor och förskolor.Som vikarie kan dina uppgifter variera men dina ansvarsområden innefattar att stötta upp i den dagliga verksamheten på olika sätt. Du gillar att hålla i lektioner, att arbeta med barn/tonåringar, att följa planeringar etc. Arbetet utförs alltid på veckodagar under dagtid men arbetstiden och arbetsplatserna kan variera.För att få arbeta med barn och ungdomar krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du ansöker om detta på Polisens hemsida. Att få ett utdrag tar ca två veckor så det är bra om du ansöker om utdraget i samband med att du skickar in din ansökan. Länken till blanketten: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4425-skola_forskola_barnomsorg-belastningsregistret1 2021-04-09Vi söker dig som vill jobba heltid. Du vill arbeta inom förskolor och grundskolor där du kommer att ingå i en vikariepool och därmed ofta bli utbokad samma morgon som passet är, därför är din flexibilitet av yttersta vikt.Vi söker dig som är en ansvarstagande person med ett intresse för barns utveckling. Personliga egenskaper vi efterfrågar är:Lugn och empatiskGod samarbetsförmåga, bekväm med att möta många nya människorFörmåga att skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegorPositiv och kreativVi söker dig som har gymnasieexamen och som har goda kunskaper att uttrycka sig på svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande med en pedagogisk utbildning men vi kommer även att se efter andra kvalifikationer och personlig lämplighet. Rekryteringen sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 3-6 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-19Studentconsulting Sweden AB (Publ)5681293