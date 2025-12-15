Vill du jobba i den nya basindustrin?
2025-12-15
EcoDataCenter designar, bygger och driver datacenter i Sverige för de mest krävande moln- och AI-tjänsterna. Vårt uppdrag är att se till att den digitala infrastruktur som samhället är beroende av fungerar - dygnet runt. Samtidigt sätter vi standarden för hållbarhet och kvalitet i vår bransch.
Hos oss får du jobba med den absolut senaste tekniken - i ett svenskt bolag med fötter och hjärta i Dalarna. Här handlar vardagen om allt från servergångar och nätverksnoder till generatorer, elsystem, kylsystem och pumpar. Kort sagt: välbekant hantverk applicerat på den senaste tekniken - i frontlinjen av en växande bransch.
Nu skriver vi nästa kapitel i Dalarnas historia som industriregion. Tillsammans med våra lokala partners bygger vi datacenter som ger Dalarna en ledande roll i Europas AI-utveckling - och du kan vara med.
Vi söker fler kollegor
Med en växande site i Falun tar vi nu nästa stora steg - att bygga ett nytt megacampus i Borlänge som blir hela Dalarnas framtida arbetsplats, där vi transformerar det historiska området för Kvarnsvedens pappersbruk till en plats för hållbara, högteknologiska datacenter.
Under 2026 växlar vi upp rekryteringen till Borlänge. Vi söker redan nu dig som är nyfiken och vill vara med och forma nästa steg på vår resa.
Att arbeta hos oss
En karriär på EcoDataCenter innebär att jobba i en framtidsbransch, på ett snabbväxande svenskt företag där du har goda möjligheter att utvecklas och göra skillnad. Hos oss får du:
Bli en del av ett snabbväxande företag där du kan utvecklas i takt med både verksamheten och branschen.
En entreprenöriell, snabbrörlig och modern arbetskultur präglad av frihet under ansvar, där varje individ gör skillnad och kan vara med och påverka.
Ett lokalt bolag med fötter och hjärta i Dalarna - här är du inte en kugge i ett maskineri, utan en individ som är med och bygger och formar företaget.
Framtidssäkrad erfarenhet i en ny basindustri, där efterfrågan på rätt kompetens kommer att vara stor under lång tid framöver.
För oss är det en självklarhet att rätt arbete ska ge rätt ersättning. Därför erbjuder vi även:
Individuell lönesättning med konkurrenskraftiga löner.
Kollektivavtal som säkerställer trygga och tydliga villkor.
Förmåner för hälsa och utveckling, såsom privat sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och en individuell utvecklingspott.
Vem vi söker
Du behöver inte vara expert på datacenter för att börja hos oss - för oss är attityd minst lika viktigt som erfarenhet. Har du rätt grundkompetens och en vilja att lära dig resten, så lär vi dig jobbet.
Vi är särskilt intresserade av dig som:
Gillar praktiskt arbete, teknik och att lösa problem.
Trivs i ett team där man samarbetar och hjälper varandra.
Tar ansvar för ditt arbete, gillar frihet under ansvar och vill vara med och påverka hur vi jobbar.
Har erfarenhet från industri, el, automation, VVS/kyla, fastighet, energi, kritisk infrastruktur eller liknande tekniska miljöer.
Vi rekryterar löpande drift- och underhållstekniker, driftsoperatörer och ingenjörer inom flera områden, bland annat:
El och industrielektriker
Mekanik, VVS och kyla
Nätverk och IT-infrastruktur
Automation
Säkerhetspersonal med inriktning mot driftsmiljöer
Skicka in din spontanansökan
Vill du vara med och bygga framtidens basindustri på hemmaplan i Dalarna?
Skicka in din intresseanmälan här! Under 2026 kommer vi att rekrytera löpande till Borlänge. Vi går igenom spontanansökningar kontinuerligt och hör av oss när vi ser en matchning som passar din profil. Håll gärna även utkik efter lediga jobb och tveka inte att skicka in en ansökan även där. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecodc AB
(org.nr 556969-1065), https://ecodatacenter.tech Arbetsplats
EcoDataCenter Kontakt
David Hinzdahl david.hinzdahl@ecodatacenter.se +46722050069 Jobbnummer
9644752